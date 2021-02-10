Минск готовится к VI Всебелорусскому народному собранию

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное общественно-политическое событие пятилетия - VI Всебелорусское народное собрание стартует в Минске 11 февраля. Двухдневный форум соберет 2 700 человек со всей страны: участниками мероприятия станут почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных.

На обсуждение участников Всебелорусского народного собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Делегатам масштабного форума предстоит обсудить ориентиры и направления общественно-политического развития государства на многие годы вперед.

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Брестской области

Делегаты от Витебской области отправились на Всебелорусское народное собрание в столицу

Делегаты Могилевской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск

Кстати, большинство участников VI Всебелорусского народного собрания - представители реального сектора экономики. Среди делегатов работники промышленности, строительства, транспорта, АПК, представители госуправления, СМИ, социально-культурной сферы, пенсионеры, студенты. Свыше 36% делегатов Всенародного собрания - представительницы прекрасного пола. Немалый процент в этот раз - более 6% молодых участников, которым до 30 лет.

Делегаты Всебелорусского народного собрания от Гомельской области

Делегаты от Гродненской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск

Делегаты от Могилевской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск

В преддверии Всебелорусского народного собрания по всей стране работали диалоговые площадки, на которых шел активный диалог между обществом и представителями власти. На сайтах органов госуправления через специальную форму граждане могли отправить свои идеи о том, какие изменения они хотели бы видеть в жизни страны. Многие предложения, которые поступали от людей, вошли в повестку народного форума.

Такая же форма была создана и на сайте VI Всебелорусского народного собрания, куда поступило более 1,1 предложений.

По регионам наибольшее количество инициатив выдвинули жители столицы 465 (40%), Минской - 156 (14%) и Брестской - 129 (11%) областей. Далее следует Гомельская - 114 (10%), Витебская - 99 (9%), Могилевская - 105 (9%) и Гродненская область - 74 предложения, или 6% от общего количества поступивших предложений. Основная тематика предложений - государство, общество, политика.-0-

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