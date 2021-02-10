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10 февраля 2021, 16:50

Минск готовится к VI Всебелорусскому народному собранию

Фото из архива
Фото из архива
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ФОТОФАКТ: Делегаты Могилевской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск
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10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное общественно-политическое событие пятилетия - VI Всебелорусское народное собрание стартует в Минске 11 февраля. Двухдневный форум соберет 2 700 человек со всей страны: участниками мероприятия станут почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных.

На обсуждение участников Всебелорусского народного собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Делегатам масштабного форума предстоит обсудить ориентиры и направления общественно-политического развития государства на многие годы вперед.

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Брестской области
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Брестской области

Делегаты от Витебской области отправились на Всебелорусское народное собрание в столицу
Делегаты от Витебской области отправились на Всебелорусское народное собрание в столицу

Делегаты Могилевской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск
Делегаты Могилевской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск

Кстати, большинство участников VI Всебелорусского народного собрания - представители реального сектора экономики. Среди делегатов работники промышленности, строительства, транспорта, АПК, представители госуправления, СМИ, социально-культурной сферы, пенсионеры, студенты. Свыше 36% делегатов Всенародного собрания - представительницы прекрасного пола. Немалый процент в этот раз - более 6% молодых участников, которым до 30 лет.

Делегаты Всебелорусского народного собрания от Гомельской области
Делегаты Всебелорусского народного собрания от Гомельской области

Делегаты от Гродненской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск
Делегаты от Гродненской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск

Делегаты от Могилевской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск
Делегаты от Могилевской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск

В преддверии Всебелорусского народного собрания по всей стране работали диалоговые площадки, на которых шел активный диалог между обществом и представителями власти. На сайтах органов госуправления через специальную форму граждане могли отправить свои идеи о том, какие изменения они хотели бы видеть в жизни страны. Многие предложения, которые поступали от людей, вошли в повестку народного форума.

Такая же форма была создана и на сайте VI Всебелорусского народного собрания, куда поступило более 1,1 предложений.

По регионам наибольшее количество инициатив выдвинули жители столицы 465 (40%), Минской - 156 (14%) и Брестской - 129 (11%) областей. Далее следует Гомельская - 114 (10%), Витебская - 99 (9%), Могилевская - 105 (9%) и Гродненская область - 74 предложения, или 6% от общего количества поступивших предложений. Основная тематика предложений - государство, общество, политика.-0-

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