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03 июня 2020, 08:58

"Минск Мир": вас согреет своя квартира! В престижном столичном комплексе - самые выгодные условия для покупки жилья!

Надоело мерзнуть нынешним летом? Покупайте жилье в столичном комплексе "Минск Мир" по горячим ценам! Здесь строятся только современные каркасно-блочные дома с отличной теплоизоляцией и надежными стеклопакетами лучших производителей. В вашей новой квартире будет тепло при любой погоде! А самые лучшие предложения на покупку - только до 30 июня!

О том, как купить квартиру выгодно, расскажем чуть ниже. А вот о том, почему покупать жилье нужно именно в комплексе "Минск Мир", ответим прямо сейчас!

Это самый современный проект, который реализуется в столице. Огромный участок в центре города - более 300 гектаров! - занимал старый аэропорт и производственные здания. Теперь здесь строится новый город - с комплексным планированием, в едином стиле, со всей необходимой социальной инфраструктурой. "Город в городе" - такой принцип лежит в основе философии всего проекта. Не случайно "Минск Мир" был признан самым масштабным комплексом Европы!

Здесь все будет в шаговой доступности - школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинги и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

В каждом квартале запланированы школа или детский сад
В каждом квартале запланированы школа или детский сад

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

При этом строительство делового сердца комплекса - Международного финансового центра Minsk World - уже началось. Он станет не только важным инвестиционным проектом для страны, но и катализатором создания тысяч новых рабочих мест. Возможно, именно здесь вам и предстоит в будущем работать - недалеко от своего дома!

Здесь же расположится и крупнейший в стране новый торгово-развлекательный комплекс.

А в каком из домов можно посоветовать приобрести квартиру? На ваш выбор - сотни вариантов в нескольких десятках домов. А в июне особенно выгодным приобретением станут квартиры в домах "Ницца", "Пекин" и "Токио".

Жилой дом "Ницца", который недавно поступил в продажу, ознаменовал начало строительства нового, уже десятого квартала комплекса, который будет называться "Средиземноморским". Особенно привлекательным он станет для семей с детьми - на внутриквартальной территории разместится детский сад с бассейном на 230 мест, а по соседству будут построены современные школы.

Квартал "Средиземноморский"
Квартал "Средиземноморский"

Дом "Ницца" станет одной из высотных доминант всего квартала. Его фасад будет покрыт стеклом с голубой тонировкой, и застеклено будет более 70% наружных стен!

В доме предусмотрено 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Дом "Ницца"
Дом "Ницца"

Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Безусловно, свободная планировка позволяет организовывать пространство именно так, как нужно хозяевам, и создавать свой собственный неповторимый стиль квартиры.

Остекленные лоджии - во всех квартирах! А значит, все комнаты будут светлыми и воздушными. Все окна -панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше - еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей - для безопасности и удобства жильцов.

Во всех квартирах остекленные лоджии и панорамные окна с детскими замками для безопасности
Во всех квартирах остекленные лоджии и панорамные окна с детскими замками для безопасности

Как и во всех домах комплекса "Минск Мир", "Ницца" начинается с дизайнерского лобби. Здесь высота потолков - более 3 метров, а также стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода - во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Отметим также, что парковки для велосипедов размещены и на придомовой территории.

Лобби дома "Ницца"
Лобби дома "Ницца"

Особенность дома "Ниццы" - панорамный лифт! Расположенный на западном фасаде, он позволит рассмотреть весь комплекс "Минск Мир" как на ладони - и небоскребы МФЦ, и парк, и торгово-развлекательный центр. А всего для удобства жильцов в доме "Ницца" будет три скоростных и бесшумных лифта OTIS - ведущего производителя подъемного оборудования в мире.

Дом "Ницца" - красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы с отличным ценовым предложением!
Дом "Ницца" - красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы с отличным ценовым предложением!

В квартале "Чемпионов" ваш выбор - дом "Пекин". Он угловой и пятисекционный, в самой высокой точке будет иметь 25 этажей.

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

Квартал "Чемпионов"
Квартал "Чемпионов"

Здесь будет построено 708 квартир на любой вкус - от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 "квадратов". А на первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения.

Все квартиры в доме "Пекин" свободной планировки. Это значит, что обустраивать жилое пространство их хозяева имеют возможность самостоятельно, в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Во всех квартирах лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой
Во всех квартирах лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой

Жителей и гостей дома "Пекин" встретит просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также байкбоксы.

Лобби дома "Пекин"
Лобби дома "Пекин"

Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS на любой этаж доставят жителей дома моментально!

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS
Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

И конечно же, современные домофонные системы - это обязательный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир".

В квартале - современная школа со спортивным городком и стадионом, в соседних кварталах - детские сады. Буквально по соседству - строящаяся станция метро "Аэродромная".

Современная школа со спортивным городком и стадионом
Современная школа со спортивным городком и стадионом

Строящаяся станция метро "Аэродромная"
Строящаяся станция метро "Аэродромная"

А еще советуем присмотреться к дому "Токио" в квартале "Азия", в котором будет построен детский сад с бассейном, а в соседних кварталах - современные школы.

Квартал "Азия"
Квартал "Азия"

В "Токио", фасад которого будет увенчан стилизованным цветком сакуры, 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Например, студия площадью около 40 метров может быть реализована и как "евродвушка", и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.

Дом "Токио"
Дом "Токио"

На первом этаже - шесть изолированных квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах - калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

Во всех квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа - панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Во всех квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна и французские балконы
Во всех квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна и французские балконы

В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов. Здесь же - стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Токио"
Лобби дома "Токио"

В "Токио" будет установлено три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS.

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Пусть ваша новая квартира будет уютной, а покупка - выгодной!

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