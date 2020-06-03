"Минск Мир": вас согреет своя квартира! В престижном столичном комплексе - самые выгодные условия для покупки жилья!

Надоело мерзнуть нынешним летом? Покупайте жилье в столичном комплексе "Минск Мир" по горячим ценам! Здесь строятся только современные каркасно-блочные дома с отличной теплоизоляцией и надежными стеклопакетами лучших производителей. В вашей новой квартире будет тепло при любой погоде! А самые лучшие предложения на покупку - только до 30 июня!

О том, как купить квартиру выгодно, расскажем чуть ниже. А вот о том, почему покупать жилье нужно именно в комплексе "Минск Мир", ответим прямо сейчас!

Это самый современный проект, который реализуется в столице. Огромный участок в центре города - более 300 гектаров! - занимал старый аэропорт и производственные здания. Теперь здесь строится новый город - с комплексным планированием, в едином стиле, со всей необходимой социальной инфраструктурой. "Город в городе" - такой принцип лежит в основе философии всего проекта. Не случайно "Минск Мир" был признан самым масштабным комплексом Европы!

Здесь все будет в шаговой доступности - школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинги и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

В каждом квартале запланированы школа или детский сад

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

При этом строительство делового сердца комплекса - Международного финансового центра Minsk World - уже началось. Он станет не только важным инвестиционным проектом для страны, но и катализатором создания тысяч новых рабочих мест. Возможно, именно здесь вам и предстоит в будущем работать - недалеко от своего дома!

Здесь же расположится и крупнейший в стране новый торгово-развлекательный комплекс.

А в каком из домов можно посоветовать приобрести квартиру? На ваш выбор - сотни вариантов в нескольких десятках домов. А в июне особенно выгодным приобретением станут квартиры в домах "Ницца", "Пекин" и "Токио".

Жилой дом "Ницца", который недавно поступил в продажу, ознаменовал начало строительства нового, уже десятого квартала комплекса, который будет называться "Средиземноморским". Особенно привлекательным он станет для семей с детьми - на внутриквартальной территории разместится детский сад с бассейном на 230 мест, а по соседству будут построены современные школы.

Квартал "Средиземноморский"

Дом "Ницца" станет одной из высотных доминант всего квартала. Его фасад будет покрыт стеклом с голубой тонировкой, и застеклено будет более 70% наружных стен!

В доме предусмотрено 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Дом "Ницца"

Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Безусловно, свободная планировка позволяет организовывать пространство именно так, как нужно хозяевам, и создавать свой собственный неповторимый стиль квартиры.

Остекленные лоджии - во всех квартирах! А значит, все комнаты будут светлыми и воздушными. Все окна -панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше - еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей - для безопасности и удобства жильцов.

Во всех квартирах остекленные лоджии и панорамные окна с детскими замками для безопасности

Как и во всех домах комплекса "Минск Мир", "Ницца" начинается с дизайнерского лобби. Здесь высота потолков - более 3 метров, а также стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода - во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Отметим также, что парковки для велосипедов размещены и на придомовой территории.

Лобби дома "Ницца"

Особенность дома "Ниццы" - панорамный лифт! Расположенный на западном фасаде, он позволит рассмотреть весь комплекс "Минск Мир" как на ладони - и небоскребы МФЦ, и парк, и торгово-развлекательный центр. А всего для удобства жильцов в доме "Ницца" будет три скоростных и бесшумных лифта OTIS - ведущего производителя подъемного оборудования в мире.

Дом "Ницца" - красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы с отличным ценовым предложением!

В квартале "Чемпионов" ваш выбор - дом "Пекин". Он угловой и пятисекционный, в самой высокой точке будет иметь 25 этажей.

Дом "Пекин"

Квартал "Чемпионов"

Здесь будет построено 708 квартир на любой вкус - от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 "квадратов". А на первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения.

Все квартиры в доме "Пекин" свободной планировки. Это значит, что обустраивать жилое пространство их хозяева имеют возможность самостоятельно, в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Во всех квартирах лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой

Жителей и гостей дома "Пекин" встретит просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также байкбоксы.

Лобби дома "Пекин"

Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS на любой этаж доставят жителей дома моментально!

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

И конечно же, современные домофонные системы - это обязательный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир".

В квартале - современная школа со спортивным городком и стадионом, в соседних кварталах - детские сады. Буквально по соседству - строящаяся станция метро "Аэродромная".

Современная школа со спортивным городком и стадионом

Строящаяся станция метро "Аэродромная"

А еще советуем присмотреться к дому "Токио" в квартале "Азия", в котором будет построен детский сад с бассейном, а в соседних кварталах - современные школы.

Квартал "Азия"

В "Токио", фасад которого будет увенчан стилизованным цветком сакуры, 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки размером от 30 до 74 квадратных метров. И для каждой есть возможность разработать варианты модификации. Например, студия площадью около 40 метров может быть реализована и как "евродвушка", и как стандартная однокомнатная квартира за счет изменения месторасположения кухни.

Дом "Токио"

На первом этаже - шесть изолированных квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах - калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

Во всех квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа - панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Во всех квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна и французские балконы

В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в зеленый двор. Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов. Здесь же - стойка рецепции для консьержа, зона встречи гостей и курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Токио"

В "Токио" будет установлено три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS.

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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