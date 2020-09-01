Minsk World – все для вашего бизнеса! Квартиры и офисы для сферы ИТ с выгодой до 20%!

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 сентября 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:54 Акции "Брестского пива" продали болгарской компании Экономика
10:50 Сезон охоты на бобра и выдру открылся в Беларуси Общество
10:43 В Минской региональной таможне с 1 сентября декларации равномерно распределяются между ПТО Регионы
10:42 Число погибших из-за наводнений в Афганистане выросло до 190 В мире
10:38 Сергеенко: в жизни каждого человека самые приятные воспоминания связаны со школой Регионы
10:33 Лукашенко считает необходимым обратить особое внимание на правовое воспитание молодежи Президент
10:33 Совмин определил ответственных за реализацию соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз Общество
10:32 В Витебске открыта новая школа Регионы
10:28 Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент Общество
10:19 В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного пистолетом афроамериканца В мире
10:13 Беларусь и Китай планируют создать комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству Экономика
10:06 Лукашенко: горжусь молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию Президент
10:06 Пожары и наводнения: европейские страны борются со стихией В мире
10:03 Беларусбанк рассказал об изменении условий кредитования Экономика
09:48 Новую школу открыли в молодом микрорайоне Гомеля Регионы
09:47 ФОТОФАКТ: 1 сентября в архивных фотографиях БЕЛТА Общество
09:42 ЕС пожертвует 400 млн евро фонду солидарности COVAX В мире
09:40 Поставки нефти в Беларусь в сентябре составят 1,6 млн т Экономика
09:35 ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом В мире
09:34 Продукцию 10 белорусских предприятий включили в евразийский реестр Экономика
09:30 Учреждения соцобслуживания Беларуси получат $10 тыс. от Республики Корея для борьбы с COVID-19 Общество
09:28 Фестиваль книги, конференции, выставки и тематические площадки - День письменности в Белыничах Регионы
09:08 Европейское бюро ВОЗ: закрытие школ при пандемии COVID-19 должно быть крайней мерой В мире
09:00 Minsk World – все для вашего бизнеса! Квартиры и офисы для сферы ИТ с выгодой до 20%! Общество
08:48 Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 25,6 млн В мире
08:43 Лукашенко в День знаний посетит Барановичский колледж сферы обслуживания Президент
08:38 У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7 В мире
08:15 Умер писатель Владислав Крапивин Общество
08:12 Праздник для детей пройдет в День знаний в могилевском парке Подниколье Регионы
08:04 Лапко победила Голубич на старте открытого чемпионата США по теннису Спорт
Все новости
Все новости
Общество
01 сентября 2020, 09:00

Minsk World – все для вашего бизнеса! Квартиры и офисы для сферы ИТ с выгодой до 20%!

Многофункциональный комплекс Minsk World уникален во многом! Удобное расположение практически в центре столицы, развитая транспортная инфраструктура, огромное разнообразие современной жилой, коммерческой и общественной недвижимости создают все условия для комфортной жизни и успешного бизнеса. А деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который строится при поддержке на самом высоком государственном уровне.

МФЦ будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли масштабного бизнес-инкубатора для начинающих предпринимателей, высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Безусловно, особая роль в работе Международного финансового центра Minsk World отводится белорусскому бизнесу.

Учитывая важнейший вклад сферы ИТ в экономическое развитие нашей страны, застройщик принял решение объявить специальные условия для специалистов и сотрудников этой сферы – при покупке жилой или коммерческой недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World скидка составит до 20%!

Готовы сразу оплатить 100% стоимости будущего жилья или офиса? Тогда сумма будет рассчитана по специальному фиксированному курсу ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро.

Самое время определиться с местом для бизнеса и жизни!

Строительство МФЦ идет активными темпами при поддержке на самом высоком государственном уровне
Строительство МФЦ идет активными темпами при поддержке на самом высоком государственном уровне

– Беларусь обладает огромным потенциалом и демонстрирует свою конкурентоспособность и привлекательность на региональном и глобальном уровнях. Аспекты географического и социально-экономического положения страны закладывают прочную основу для всесторонней интеграции с мировыми рынками, – отмечает председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич
Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

Международный финансовый центр Minsk World призван сыграть ключевую роль в укреплении экономического роста и дальнейшей интеграции Беларуси в глобальную финансовую экосистему.

– Модель финансового центра является перспективной благодаря своей инновационной и эффективной площадке, которая предоставляет услуги в соответствии с международными стандартами, увеличивая доход от торговли, а также расширяя новые классы активов и диверсифицируя доходы в долгосрочной перспективе. Одной из основных целей МФЦ является разработка ликвидного и сбалансированного рынка капитала с широким спектром финансовых инструментов, – подчеркнул Вибор Мулич.

Недвижимость в самом масштабном комплексе Европы – это ваша надежная и выгодная инвестиция!
Недвижимость в самом масштабном комплексе Европы – это ваша надежная и выгодная инвестиция!

Строительство многофункционального комплекса Minsk World продвигается с опережением графиков – за ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика. Недвижимость в самом масштабном комплексе Европы – это ваша надежная и выгодная инвестиция!

И, как показывает практика, покупать такие активы лучше на стадии строительства. Например, в другом комплексе застройщика – "Маяк Минска" – после полного его завершения стоимость недвижимости выросла более чем в 2 раза!

Вы можете разместить свой успешный бизнес не только в Международном финансовом центре Minsk World, но и в крупнейшем в стране торгово-развлекательном центре "Мара Молл". В ТРЦ будут представлены известные мировые бренды, расположится огромный фудкорт, а также кинотеатр и множество развлекательных мест для детей и взрослых. Прямо как в "Дана Молл", только еще больше!

По соседству с МФЦ Minsk World строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл"
По соседству с МФЦ Minsk World строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл"

Буквально в каждом квартале на первых этажах жилых зданий запланированы коммерческие помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы услуг.

Например, в квартале "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен этой осенью, коммерческая недвижимость занимает весь первый этаж дома "Эмиратс Волна". Кстати, здесь можно купить и квартиры. Уже готов торговый центр площадью почти 4 000 кв. м.

В доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж – для успешного бизнеса. Также здесь можно купить квартиры
В доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж – для успешного бизнеса. Также здесь можно купить квартиры

Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция – "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города.

В комплексе расположатся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Буквально на днях стартовали продажи парковочных мест для комфортного размещения автомобиля – в уже готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин. На сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант.

В многоуровневом крытом паркинге уже началась продажа машиномест
В многоуровневом крытом паркинге уже началась продажа машиномест

Minsk World – это настоящий город в городе, где будет все для комфортной жизни!

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Всего построят 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей комплекса будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Также здесь появится огромный парк, сеть велодорожек свяжет все кварталы комплекса, а во дворах домов расположатся детские и спортивные площадки.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В каждом дворе – площадки для спорта, отдыха и детских игр
В каждом дворе – площадки для спорта, отдыха и детских игр

Выбор жилой недвижимости впечатляет!

Строительство ведется в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно уже в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

На выбор покупателей – более 20 новостроек. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Планировки на любой вкус – от небольших квартир-студий на 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью 85 метров.

В каждом подъезде – два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные уникальные дизайнерские лобби.

У каждого дома свое название и свой ярких характер!

Например, недавно стартовали продажи квартир в 25-этажном "Глазго" с ценой от 2 500 рублей за квадратный метр. Красивая небесная тонировка остекления, панорамные окна и лоджии. Один из трех лифтов – панорамный.

Дом "Глазго"
Дом "Глазго"

Еще одна новинка – полностью готовый "Кейптаун", который насчитывает 18 этажей. Все остекление имеет тонировку под бронзу. На первом этаже квартиры с высотой потолков 3,3 м, отдельным входом и собственными огороженными террасами с козырьками от осадков. В доме два лифта, один из которых панорамный. Купить готовую квартиру здесь можно по цене от 3 000 рублей за квадратный метр!

Дом "Кейптаун"
Дом "Кейптаун"

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей. На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором – часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции – по два лифта, один из которых панорамный.

Дом "Кейптаун"
Дом "Кейптаун"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей. В каждой секции – по три лифта, два из которых – повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов.

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Возвышающийся на 25 этажей "Копенгаген" благодаря небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме три лифта. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и приватные террасы с козырьками от осадков. Почти как в таунхаусе, но только в центре города!

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

Minsk World – это настоящий город будущего. Успейте приобрести здесь квартиры и офисы на самых выгодных условиях!

Лучший вариант для специалистов и сотрудников сферы ИТ – это покупка недвижимости со скидкой до 20% и фиксированным расчетным курсом 2,75 рублей за евро при единовременной оплате всей суммы собственными средствами!

Но даже если у вас нет сразу всей необходимой суммы – этот вопрос легко решаем благодаря уникальным финансовым условиям от застройщика!

Огромной популярностью пользуется беспроцентная рассрочка. Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения – договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Вы вносите от 30% стоимости квартиры, а остальная сумма делится равными частями на выбранный вами срок. Максимальный – 100 месяцев!

Еще один выгодный вариант – партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk Worldуютные квартиры и помещения для перспективного бизнеса с выгодой до 20% для сотрудников сектора ИТ.

Добро пожаловать в город будущего для успешных людей!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Минск недвижимость
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Сезон охоты на бобра и выдру открылся в Беларуси
Фото из архива Совмин определил ответственных за реализацию соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз
Фото из архива Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент
Перед первым звонком в новой СШ № 135 г. Минска, 1975 год ФОТОФАКТ: 1 сентября в архивных фотографиях БЕЛТА
Фото из архива Учреждения соцобслуживания Беларуси получат $10 тыс. от Республики Корея для борьбы с COVID-19
Владислав Крапивин. Фото t-l.ru Умер писатель Владислав Крапивин
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко: горжусь молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию
Сергеенко: в жизни каждого человека самые приятные воспоминания связаны со школой
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 468 пациентов с COVID-19
При покупке квартиры в Minsk World за собственные средства – курс ниже банковского! Всего 2,75 рубля за евро!
Топ-новости
Лукашенко считает необходимым обратить особое внимание на правовое воспитание молодежи
Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент
ФОТОФАКТ: 1 сентября в архивных фотографиях БЕЛТА
Беларусбанк рассказал об изменении условий кредитования
МВД: угрозам и оскорблениям в адрес сотрудников милиции будет дана правовая оценка
Minsk World – все для вашего бизнеса! Квартиры и офисы для сферы ИТ с выгодой до 20%!
"Наши соседи запустили санкционную спираль" - МИД прокомментировал санкции стран Балтии
Фестиваль книги, конференции, выставки и тематические площадки - День письменности в Белыничах
Совмин определил ответственных за реализацию соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз
Эксперт: те, кто призывает обрушить белорусскую экономику, хотят вернуться в 90-е
Продукцию 10 белорусских предприятий включили в евразийский реестр
БРСМ запускает в новом учебном году молодежный проект "#МояПервая10"
Сезон охоты на бобра и выдру открылся в Беларуси
Пустовой освобожден от должности посла Беларуси в Испании
Призывы к неплатежам разрушат систему по социальной поддержке - аналитик БИСИ
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.