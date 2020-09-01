Minsk World – все для вашего бизнеса! Квартиры и офисы для сферы ИТ с выгодой до 20%!

Многофункциональный комплекс Minsk World уникален во многом! Удобное расположение практически в центре столицы, развитая транспортная инфраструктура, огромное разнообразие современной жилой, коммерческой и общественной недвижимости создают все условия для комфортной жизни и успешного бизнеса. А деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который строится при поддержке на самом высоком государственном уровне.

МФЦ будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая иностранные инвестиции и выступая в роли масштабного бизнес-инкубатора для начинающих предпринимателей, высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Безусловно, особая роль в работе Международного финансового центра Minsk World отводится белорусскому бизнесу.

Учитывая важнейший вклад сферы ИТ в экономическое развитие нашей страны, застройщик принял решение объявить специальные условия для специалистов и сотрудников этой сферы – при покупке жилой или коммерческой недвижимости в многофункциональном комплексе Minsk World скидка составит до 20%!

Готовы сразу оплатить 100% стоимости будущего жилья или офиса? Тогда сумма будет рассчитана по специальному фиксированному курсу ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро.

Самое время определиться с местом для бизнеса и жизни!

Строительство МФЦ идет активными темпами при поддержке на самом высоком государственном уровне

– Беларусь обладает огромным потенциалом и демонстрирует свою конкурентоспособность и привлекательность на региональном и глобальном уровнях. Аспекты географического и социально-экономического положения страны закладывают прочную основу для всесторонней интеграции с мировыми рынками, – отмечает председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

Международный финансовый центр Minsk World призван сыграть ключевую роль в укреплении экономического роста и дальнейшей интеграции Беларуси в глобальную финансовую экосистему.

– Модель финансового центра является перспективной благодаря своей инновационной и эффективной площадке, которая предоставляет услуги в соответствии с международными стандартами, увеличивая доход от торговли, а также расширяя новые классы активов и диверсифицируя доходы в долгосрочной перспективе. Одной из основных целей МФЦ является разработка ликвидного и сбалансированного рынка капитала с широким спектром финансовых инструментов, – подчеркнул Вибор Мулич.

Недвижимость в самом масштабном комплексе Европы – это ваша надежная и выгодная инвестиция!

Строительство многофункционального комплекса Minsk World продвигается с опережением графиков – за ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика. Недвижимость в самом масштабном комплексе Европы – это ваша надежная и выгодная инвестиция!

И, как показывает практика, покупать такие активы лучше на стадии строительства. Например, в другом комплексе застройщика – "Маяк Минска" – после полного его завершения стоимость недвижимости выросла более чем в 2 раза!

Вы можете разместить свой успешный бизнес не только в Международном финансовом центре Minsk World, но и в крупнейшем в стране торгово-развлекательном центре "Мара Молл". В ТРЦ будут представлены известные мировые бренды, расположится огромный фудкорт, а также кинотеатр и множество развлекательных мест для детей и взрослых. Прямо как в "Дана Молл", только еще больше!

По соседству с МФЦ Minsk World строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл"

Буквально в каждом квартале на первых этажах жилых зданий запланированы коммерческие помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы услуг.

Например, в квартале "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен этой осенью, коммерческая недвижимость занимает весь первый этаж дома "Эмиратс Волна". Кстати, здесь можно купить и квартиры. Уже готов торговый центр площадью почти 4 000 кв. м.

В доме "Эмиратс Волна" весь первый этаж – для успешного бизнеса. Также здесь можно купить квартиры

Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция – "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города.

В комплексе расположатся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Буквально на днях стартовали продажи парковочных мест для комфортного размещения автомобиля – в уже готовом многоуровневом крытом паркинге на 800 машин. На сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант.

В многоуровневом крытом паркинге уже началась продажа машиномест

Minsk World – это настоящий город в городе, где будет все для комфортной жизни!

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Всего построят 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей комплекса будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Также здесь появится огромный парк, сеть велодорожек свяжет все кварталы комплекса, а во дворах домов расположатся детские и спортивные площадки.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В каждом дворе – площадки для спорта, отдыха и детских игр

Выбор жилой недвижимости впечатляет!

Строительство ведется в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно уже в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

На выбор покупателей – более 20 новостроек. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Планировки на любой вкус – от небольших квартир-студий на 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью 85 метров.

В каждом подъезде – два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные уникальные дизайнерские лобби.

У каждого дома свое название и свой ярких характер!

Например, недавно стартовали продажи квартир в 25-этажном "Глазго" с ценой от 2 500 рублей за квадратный метр. Красивая небесная тонировка остекления, панорамные окна и лоджии. Один из трех лифтов – панорамный.

Дом "Глазго"

Еще одна новинка – полностью готовый "Кейптаун", который насчитывает 18 этажей. Все остекление имеет тонировку под бронзу. На первом этаже квартиры с высотой потолков 3,3 м, отдельным входом и собственными огороженными террасами с козырьками от осадков. В доме два лифта, один из которых панорамный. Купить готовую квартиру здесь можно по цене от 3 000 рублей за квадратный метр!

Дом "Кейптаун"

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей. На первом этаже – встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором – часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции – по два лифта, один из которых панорамный.

Дом "Кейптаун"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей. В каждой секции – по три лифта, два из которых – повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов.

Дом "Флоренция"

Возвышающийся на 25 этажей "Копенгаген" благодаря небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме три лифта. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и приватные террасы с козырьками от осадков. Почти как в таунхаусе, но только в центре города!

Дом "Копенгаген"

Minsk World – это настоящий город будущего. Успейте приобрести здесь квартиры и офисы на самых выгодных условиях!

Лучший вариант для специалистов и сотрудников сферы ИТ – это покупка недвижимости со скидкой до 20% и фиксированным расчетным курсом 2,75 рублей за евро при единовременной оплате всей суммы собственными средствами!

Но даже если у вас нет сразу всей необходимой суммы – этот вопрос легко решаем благодаря уникальным финансовым условиям от застройщика!

Огромной популярностью пользуется беспроцентная рассрочка. Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения – договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Вы вносите от 30% стоимости квартиры, а остальная сумма делится равными частями на выбранный вами срок. Максимальный – 100 месяцев!

Еще один выгодный вариант – партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World – уютные квартиры и помещения для перспективного бизнеса с выгодой до 20% для сотрудников сектора ИТ.

Добро пожаловать в город будущего для успешных людей!

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