Минский метрополитен: этапы развития в фотографиях БЕЛТА

Первый поезд минского метро, 1984 год

Постановление о строительстве метрополитена в Минске было принято Советом Министров СССР 4 февраля 1977 года. Уже через три месяца приступили к реализации проекта, а 4 ноября 1977 года со строительной площадки будущей станции метро "Парк Челюскинцев" начаты работы по проходке тоннелей.

Первая свая минского метро

На строительстве первой очереди метрополитена в Минске, 1978 год

Передовые метростроители комсомольцы (слева направо) В.Тисецкий, А.Селицкий, А.Булат, А.Шарупа на строительстве минского метро, май 1983 года

1-я линия метро открыта в 1984 году - началось регулярное движение поездов от станции "Институт Культуры" до станции "Московская" (участок протяженностью 7,84 км с 8 станциями).

20 лет назад 29 июня 1984 года открыта 1-я очередь Минского метрополитена от станции "Институт культуры" до станции "Московская"

Дежурная по станции "Площадь В.И.Ленина" Л.Радкевич, 1984 год

5 мая 1977 года в районе будущей станции "Парк Челюскинцев" начались первые подготовительные работы. А уже 16 июня 1977 года неподалеку от площади Калинина забили первую 13-метровую сваю в будущий котлован

Строительство станции "Площадь Победы"

Строительство станции "Немига"

2-я линия метро открыта в 1990 году - вводится в эксплуатацию участок от станции "Тракторный завод" до станции "Фрунзенская" протяженностью 6,12 км с 6 станциями.

Пробный поезд на станции "Могилёвская", 1 августа 2001 года

7 ноября 2005 года открыты три новых станции метрополитена. Вторая линия метро стала длиннее на три станции.

Сегодня в минском метро функционируют две линии общей протяженностью 37,3 км, всего 29 станций. 1-я линия (действующая): 15 станций, протяженность - 19,2 км.

2-я линия (действующая): 14 станций, протяженность - 18,1 км.

Тоннель метро в направлении станций "Грушевка", "Михалово" и "Петровщина"

Станции "Грушевка", "Михалова" и "Петровщина" продолжили первую линию метро от станции "Институт Культуры"

Станция "Малиновка", 2014 год

Станция метро "Малиновка" открылась для пассажиров, 2014 год

2014 год - начало строительства первого участка 3-й линии метро.

Строящаяся 3-я линия Минского метрополитена, апрель 2017 года

"Алеся" завершила строительство тоннеля метро от "Вокзальной" до "Юбилейной площади". Тоннелепроходческий комплекс готовят к переезду на новую площадку, июнь 2017 года

3-я линия будет включать 14 станций, протяженность - 17,2 км (соединит южную часть Минска с северной, микрорайоны Зеленый Луг и Курасовщина). Пересекает 1-ю и 2-ю линии, образуя треугольник.

"Алеся" завершила строительство тоннеля метро от "Вокзальной" до "Юбилейной площади", 2017 год

В тоннеле метро, октябрь 2018 года

Механизированный тоннелепроходческий комплекс "Алеся", октябрь 2018 года

Проходка первого тоннеля между станциями метро "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" завершена, апрель 2019 года

Во время завершения проходки первого тоннеля третьей линии от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода", апрель 2019 года

"Алеся" начала проходку второго тоннеля между станциями "Вокзальная" и "Ковальская слобода", май 2019 года

2020-й - год открытия четырех станций первого участка 3-й линии метро. Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром. Первый участок 3-й линии метро включает четыре станции - "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь".

Станция "Площадь Франтишка Богушевича".

Станция "Юбилейная площадь", 2020 год

Станция "Ковальская Слобода"

Станция "Вокзальная".