Минский ОСВОД назвал самые опасные места для купания в Минске и районе

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди водоемов Минска самыми опасными для купания из-за глубины и подводных родников считаются Птичь и Вяча. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков, передает корреспондент БЕЛТА.

Исходя из статистики несчастных случаев, водохранилище Птичь можно назвать наиболее опасным. "Там много родников, ключей, есть большие глубины. Также водохранилище Вяча, где такие же условия, резкие спуски, обрывы. Я считаю, что это самые небезопасные водоемы в столице и вообще в районе", - сказал Дмитрий Храпков.

Опасным он также считает купание в Свислочи на диких пляжах. В городе на реке всего один пляж, остальные места запрещены для купания.

Всего в столице насчитывается 21 пляж на 5 зонах рекреации: 8 пляжей на Заславском водохранилище, по 5 - на Цнянском и Дроздах, на Кринице - 2 пляжа и на Комсомольском озере - один.

ОСВОД следит за безопасностью и порядком посредством 8 спасательных станций (3 - в черте города, 5 - в районе) и 9 сезонных спасательных постов (6 из них - в местах, запрещенных для купания).

"Все пляжи безопасны, обследованы водолазами. На каждом пляже установлены огородительные буи, выставлены предупреждающие таблички и информационные стенды, - добавил Дмитрий Храпков. - Спасательные станции оснащены всем необходимым. Это и мощные катера, и современное водолазное снаряжение, и подобранный персонал".

Он также напомнил основные правила безопасного поведения на водоемах (не плавать в состоянии алкогольного опьянения, в запрещенных местах, не нырять с тарзанок и обрывов, не заплывать за буйки и др.) и обратился к родителям с просьбой следить за детьми во время отдыха, а в воде обязательно держать их за руку.-0-