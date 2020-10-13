Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру будет оказывать услуги медиации

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру Государственного комитета по имуществу будет помогать в урегулировании споров посредством медиации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Медиация представляет собой один из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов и споров. При этом ведутся переговоры между сторонами с участием посредника-медиатора. Цель процедуры - поиск и согласование вариантов выхода из ситуации. С помощью медиаторов агентства конфликтующие стороны смогут участвовать в переговорах, которые выходят за рамки первоначально заявляемых сторонами позиций, найти возможность и варианты решения проблемы на условиях, приемлемых для всех участников, выработать взаимоприемлемое медиативное соглашение", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Госкомимуществе, медиаторы агентства имеют высшее юридическое образование, прошли подготовку и получили свидетельство медиатора в Министерстве юстиции.-0-