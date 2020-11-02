Минспорт: основная задача - физически и психологически здоровая нация

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша основная задача - здоровая как физически, так психологически нация. Такое мнение высказал первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, выступая перед слушателями Академии управления при Президенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре вуза.

"Наша республика активно участвует в международной жизни как суверенное государство. И все эти годы спортивные кодексы также успешно развиваются наряду с другими отраслями. Спортивная отрасль довольно динамична. Это, конечно же, благодаря тому, что глава государства и президент национального олимпийского комитета влияет на эти процессы. Остальные госструктуры реагируют оперативно и адекватно на все запросы спортивной отрасли, которые существуют в нашей стране", - сказал Вячеслав Дурнов.

Первый заместитель министра уверен, что вопросы спортивной отрасли не могут рассматриваться в отрыве от задач развития экономики, культуры, воспитания подрастающего поколения, жизни общества в целом. "Мы практически формируем личность человека вместе со школами и другими учебными заведениями. Роль тренера-преподавателя в спортивных учреждениях - формирование личности, патриота и человека, который действительно понимает, как и чем живет страна", - подчеркнул он.

Во время лекции в Академии управления также обсудили законы "О физической культуре и спорте" и "О туризме", разработку государственной программы на 2021-2025 годы, вертикаль подготовки спортсменов высокого класса, спортивные объекты и другое.-0-