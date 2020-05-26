Минспорт пояснил правила возврата денег за путевки на фоне пандемии

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма пояснило правила возврата денег за путевки при отмене тура, отказе туриста от поездки или принятия странами мер по сдерживанию коронавируса COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, договор оказания туристических услуг расторгается на общих основаниях в порядке, установленном законодательством.

Стороны могут изменить договор или расторгнуть его с учетом существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не заключили бы или заключили на значительно отличающихся условиях.

Как пояснили в Минспорте, к существенному изменению обстоятельств следует относить меры, принимаемые из-за пандемии. Например, если из-за карантина, режима чрезвычайного положения закрыты места, которые должен был посетить турист, или страна вообще не принимает иностранцев. К существенному изменению обстоятельств относят невозможность оказания услуг из-за отмены рейсов авиакомпаниями, путешествий туроператорами.

При расторжении договора оказания туруслуг из-за существенного изменения обстоятельств наступают правовые последствия, предусмотренные п.1 ст.386 Гражданского кодекса и п.56 Правил оказания туристических услуг.

"Следует отметить, что, на наш взгляд, болезнь заказчика (участника туристической деятельности), его родственников или знакомых не признается существенным изменением обстоятельств либо непреодолимой силой, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством",- отметили в Минспорте.

Если ограничительные меры не будут продлеваться и поездка запланирована после даты их снятия, расторжение договоров возможно на общих основаниях в порядке, установленном законодательством.

Турист может отказаться от поездки при условии оплаты турфирме фактически понесенных расходов. Они должны быть подтверждены документально.

Туркомпания должна доказать фактически понесенные расходы и обязана принять меры для их уменьшения. Если она не предоставила доказательств таких расходов, то должна вернуть деньги клиенту в полном объеме.

"Односторонний отказ заказчика является его правом, а не фактом ненадлежащего исполнения обязательств. В этой связи исполнителем не могут удерживаться с заказчика другие расходы (штрафы, пени и иные)", - подчеркнули в Минспорте.

В договоре могут быть предусмотрены условия об уплате клиентом неустойки с учетом п.53 Правил оказания туристических услуг (при нарушении сроков оплаты турпоездки). При этом требования об оплате тура и взыскании признаются обоснованными, если стороны не захотели расторгнуть договор либо в договор не внесены соответствующие изменения. В то же время суд может уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения сторонами своих обязательств.

Отказаться в одностороннем порядке от выполнения своих обязательств может не только клиент, но и туркомпания. В соответствии с п.2 ст.736 Гражданского кодекса исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. Аналогичная норма определена законом "О туризме" и Правилами оказания туруслуг.

В зависимости от того, договор расторгается в силу существенного изменения обстоятельств или в одностороннем порядке, законодательством установлены различные сроки возврата денег туристу.

В Минспорте обратили внимание, что сам факт существенного изменения обстоятельств автоматически не влечет расторжение договора оказания туруслуг. Есть также возможность изменить его, например, в части программы путешествия.

Независимо от того, в какой части в договор вносятся изменения, новые условия нужно зафиксировать письменно. Это требование особенно касается таких условий договора, как стоимость туруслуг, срок и порядок их оплаты, программа путешествия.

Если возникла спорная ситуация с турфирмой, можно урегулировать ее в досудебном порядке или обратиться в суд. В этом случае турист освобождается от уплаты госпошлины за подачу иска.-0-