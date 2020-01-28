Минспорта и туризма Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма Беларуси рекомендует временно воздержаться от поездок в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Китайской Народной Республике, вызванной вспышкой коронавируса, а также в целях предупреждения заражения этим вирусом Министерство спорта и туризма рекомендует гражданам Беларуси воздержаться от туристических поездок в Китай в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

"Тем туристам, которые уже приобрели туры и намерены отказаться от них, сообщаем, что они вправе обратиться в туристическую компанию, с которой заключен соответствующий договор, с требованием об изменении программы туристического путешествия на более поздние даты или иные страны, не представляющие угрозу жизни или здоровью туристов, либо за его расторжением", - добавили в министерстве.

Договор оказания туристических услуг расторгается на общих основаниях, то есть при одностороннем отказе от тура человеку возвращается стоимость за вычетом фактически понесенных расходов - при их документальном подтверждении. Информация о фактически понесенных расходах относится к сведениям, рассчитанным на потребителя, поэтому исполнители не вправе отказать в представлении соответствующих документов. При неподтверждении фактически понесенных расходов стоимость тура должна быть возвращена в полном объеме.

Ведомство разместило рекомендации для тех, кто все же намерен отправиться в Китай. Минспорт, в частности, советует требовать от туркомпании надлежащего инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста, избегать посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм, а также контактов с животными и птицами. Рекомендуется избегать тесных контактов с людьми, у которых есть симптомы острых респираторных инфекций, стоит также находиться в постоянном контакте с представителями туристической компании и выполнять их инструкции при возникновении непредвиденных случаев.

Минздрав Беларуси при этом рекомендует в течение 14 дней после прибытия по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья. В случае повышения температуры, кашля и одышки следует незамедлительно обратиться к врачам, минимизировав контакты с окружающими, то есть вызвать скорую помощь. Необходимо рассказать медикам о симптомах заболевания и факте прибытия из страны, где зарегистрированы случаи вызванной коронавирусом 2019-nCoV инфекции.

Как сообщалось, на сегодня поступило пять официальных заявлений от физических лиц об аннуляции туров в Китай, специалисты держат ситуацию на контроле.-0-