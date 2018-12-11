Минстройархитектуры предлагает обсудить меры по повышению зарплаты строителей

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Министерства архитектуры и строительства "Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда" вынесен на общественное обсуждение. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время оплата труда работников стройотрасли основывается на человеко-часах - единице учета, которая соответствует часу работы одного человека. Проектом постановления предлагается с 1 января 2019 года повысить цену человеко-часа рабочего четвертого разряда с Br6,04 до Br7,03 при выполнении пусконаладочных работ и до Br8,15 - строительно-монтажных работ. В настоящее время средняя заплата в строительной отрасли в Минске превышает Br1 тыс., в регионах колеблется на уровне Br800-900.

"Существующий уровень цены человеко-часа не позволяет обеспечить достойную заработную плату высококвалифицированным рабочим строителям. Утверждение цены этой единицы в предлагаемом размере позволит приблизиться к уровню заработной платы строителей в России и других близлежащих стран. Документ нацелен на решение задачи по повышению заработной платы строителей на 30-35%, а также для исключения формирования заработной платы по региональному признаку, что позволит повысить привлекательность строительного комплекса Беларуси", - пояснили в Минстройархитектуры.

В 2015-2017 годах в Беларуси наблюдалось снижение объемов производства строительно-монтажных работ, что привело к оттоку квалифицированных строителей за пределы страны.

В Министерстве также отмечают, что принятие постановления потребует дополнительного расходования бюджетных средств, так как приведет к увеличению общей стоимости строительства объектов на 10-12%, в то же время позволит обеспечить достойный уровень оплаты труда строителей. В целом предложение о повышении уровня оплаты труда строителей поддерживается Министерством финансов и Министерством экономики.

С текстом проекта постановления и обоснования к нему можно ознакомиться в разделе "Официально/Общественное обсуждение проектов НПА" на сайте Минстройархитектуры. Замечания и предложения можно направлять по 21 декабря на электронный адрес: mas.press@mail.ru.-0-