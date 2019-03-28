Минстройархитектуры призывает граждан активнее участвовать в благоустройстве поселков

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый житель должен быть активным участником благоустройства своего населенного пункта. Такое мнение сегодня высказал заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич во время заседания Совета главных архитекторов, областей, районов и городов Беларуси при ОО "Белорусский союз архитекторов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Во всем мире население является не просто наблюдателем, но и активным участником преобразований и обновления своих населенных пунктов. Но этот процесс должен быть организованным. Разработали проект благоустройства населенного пункта, микрорайона, квартала в городе, покажите его жителям: выставите в ЖЭСе, школе, торговом центре, куда массово ходят люди. Это надо культивировать, продолжать проводить конкурсы на лучшее благоустройство дворовой территории, поощрять лучших. И это хороший пример для молодого поколения, которое должно продолжать начатое. У молодых людей будет культивироваться желание эту среду не разрушать, а именно создавать, улучшать вместе с местной властью. Однако человек должен понимать, в чем его просят помочь", - сказал Дмитрий Семенкевич.

Он также отметил, что практически во всех населенных пунктах страны есть исторические и культурные объекты, которые имеют большую воспитательную ценность. "С помощью таких объектов надо сделать историю этого места, чтобы привлекать туристов. Сегодня огромное количество желающих летом на велосипедах или автомобилях готово путешествовать по нашей стране, но многие населенные пункты, имея памятную историю, к сожалению, мало это культивируют", - подчеркнул замминистра.

Важная роль в обновлении облика населенных пунктов отводится архитекторам. "Сегодня мы обсуждаем комплексное развитие городской среды, и в первую очередь нас интересует мнение архитекторов, какие у них есть проблемы. Это касается не только финансов, безусловно, их никогда не хватает. На мой взгляд, нужно больше внимания уделять благоустройству, прислушиваться к идеям архитекторов, их мнению. Все это в скором времени даст результат и положительно отразится на облике населенных пунктов. Отсюда вытекает наша вторая важная тема разговора - роль главных архитекторов районов и областей, в том числе в свете выхода нового постановления Совета Министров о выдаче разрешительной документации на строительство объектов", - сказал Дмитрий Семенкевич.

Постановление Совета Министров №785 "Положение о порядке и выдаче разрешительной документации на строительство объектов" принято в октябре прошлого года. По словам заместителя министра, документ повышает роль служб архитектуры, так как они получают конкретную функцию, связанную с регулированием развития участков земли в своих населенных пунктах. Начинает действовать принцип одного окна. Заявитель приходит, подает заявление, в котором он прописывает все характеристики, намерения, потребность в инфраструктуре и получает комплекс документов. Ранее застройщики жаловались, что после получения разрешения на проектирование и строительство они долгое время не могли получить технические условия. А когда, наконец, они оказывались у них на руках, им не хватало срока, чтобы реализовать все свои замыслы. Сейчас они получают комплекс документов, подготовленный архитекторами, и могут приступать к осуществлению своих идей, пояснил Дмитрий Семенкевич.-0-