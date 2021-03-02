Минсвязи выпускает марку из серии "Птица года"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации сегодня выпускает в обращение почтовую марку "Обыкновенный козодой" из серии "Птица года", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Марка печаталась с эмблемами всемирной ассоциации природоохранных организаций по защите птиц BirdLife International и общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", при содействии которой подготовлен этот проект.

"Птицей 2021 года выбран обыкновенный козодой - единственный представитель козодоеобразных в Беларуси. Всего в мире насчитывается около 120 видов этого отряда. Русское название является калькой с латинского и отражает связь этого вида с пастбищами и домашними животными, вокруг которых птицы ловили насекомых", - отметили в министерстве.

К этому выпуску подготовлена карточка для картмаксимума. Художник почтовой марки, спецштемпеля, карточки для картмаксимума и конверта "Первый день" - Александр Митянин, дизайн Марины Витковской.

Сегодня Минсвязи выпускает в обращение еще одну почтовую марку - "30-летие образования РСС", в основе которой эмблема Регионального содружества в области связи (РСС).

"В декабре этого года Региональное содружество в области связи отмечает свое 30-летие. РСС создано администрациями связи государств - участников СНГ 17 декабря 1991 года для организации сотрудничества государств в области почтовой и электрической связи", - пояснили в ведомстве.

Дизайн этой почтовой марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" разработал Евгении Бедоник.

В день выпуска этих почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-