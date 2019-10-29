Минсвязи выпускает новогодние и рождественские марки

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 30 октября выпускает в обращение почтовые марки "С Колядками", "С Рождеством Христовым", "С Новым годом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Праздничные марки выпустят тиражом по 60 тыс. При их изготовлении и на марочных полях использована технология термического тиснения металлизированной фольгой серебристого цвета.

В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

К выпуску также готовятся три новые почтовые марки из серии "История денежных знаков Беларуси", они появятся 4 ноября. На них представлены денежные знаки Беларуси образцов 1992-1999, 2000 и 2009 годов. Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным банком.-0-