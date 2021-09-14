Минсвязи выпускает в обращение конверт с маркой к 30-летию образования СНГ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации сегодня выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой "30-летие образования Содружества Независимых Государств", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в министерстве, данный проект подготовлен в сотрудничестве с Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств. Дизайн почтовой продукции Светланы Цырулик. Специальное памятное гашение будет проходить 27 сентября на почтамте Минска.

В Минсвязи напомнили, что соглашение о создании Содружества Независимых Государств и Алма-Атинская декларация были подписаны в декабре 1991 года. "За 30 лет своего развития Содружество состоялось как универсальная, не имеющая аналогов региональная межгосударственная организация. СНГ содействовало разрешению сложнейших проблем, возникших после распада СССР, способствовало развитию между государствами-участниками равноправного политического диалога, построению на новой основе механизма торгово-экономического взаимодействия, гуманитарного партнерства, сотрудничества в сфере обеспечения безопасности", - отметили в ведомстве.

Фото Минсвязи

Также Министерство связи и информатизации выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой "Живопись. А.А.Астапович". Проект подготовлен в сотрудничестве с Национальным художественным музеем Беларуси.

Дизайн почтовой продукции Елены Медведь. Специальное памятное гашение будет проходить 1 октября на почтамте Минска.

Аркадий Астапович - выдающийся белорусский график, участник выставок, член Минского филиала Всебелорусского объединения художников, яркий представитель белорусской графической школы 1920-1930-х годов.

"Он создал ряд книжно-журнальных иллюстраций и живописных полотен (пейзажи, натюрморты). Работал преимущественно в жанре лирического пейзажа. Его произведениям характерна выразительность художественного образа, а скромными художественными средствами (тушь, черная акварель) он передавал тончайшие оттенки настроения природы. Наследию художника посчастливилось: только в Национальном художественном музее хранится более 200 его работ", - отметили в Минсвязи.-0-