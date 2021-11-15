Минсвязи выпускает в обращение марки из серии "150 лет ж/д магистрали Смоленск-Минск-Брест"

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 16 ноября выпускает в обращение две почтовые марки из серии "150 лет железнодорожной магистрали Смоленск - Минск - Брест", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в министерстве, проект подготовлен в сотрудничестве с Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов, Музеем истории Белорусской железной дороги, Музеем истории города Минска, Музеем истории и культуры города Орши, Барановичским краеведческим музеем, комнатой истории вокзала станции Брест-Центральный. Дизайн почтовой продукции Евгении Бедоник.

"16 ноября 1871 года - официальная дата открытия железнодорожной магистрали Смоленск - Минск - Брест. Это стало важной вехой в истории Белорусской железной дороги. Линия, связавшая кратчайшим путем центр России с Западной Европой, стала стержнем для формирования всей железнодорожной сети Беларуси", - напомнили в Минсвязи.

В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска и в отделении почтовой связи №10 Бреста будут проводиться специальные гашения на конверте "Первый день".

Кроме того, в Бресте 16 ноября на вокзале станции Брест-Центральный состоятся торжественные мероприятия, приуроченные к 150-летию железнодорожного сообщения Москва - Брест. "Запланирована церемония официального гашения почтового проекта "150 лет железнодорожной магистрали Смоленск - Минск - Брест", в котором примут участие руководство Минсвязи, ГО "Белорусская железная дорога", передовики производства и ветераны БЖД, а также делегация ОАО "РЖД" во главе с первым заместителем генерального директора Сергеем Павловым", - рассказали в министерстве.-0-