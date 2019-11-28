Минсвязи выпускает в обращение памятные штемпели к 25-й выставке Bakutel

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение два памятных спецштемпеля, которые будут использоваться с 3 по 6 декабря для специального памятного гашения, посвященного 25-й Азербайджанской международной выставке "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" (Bakutel-2019), сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Фото РУП "Белпочта"

Гашение будет проводится в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) и в Баку.

Также "Белпочта" подготовила художественный маркированный конверт, на котором изображены Экспоцентр в Баку и логотип выставки. Номинал марки соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно. Тираж марки составляет 10 тыс.

Азербайджанская международная выставка "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" пройдет с 3 по 6 декабря в Баку. Она уже 25 лет ежегодно собирает ведущих игроков рынка и является площадкой для демонстрации достижений в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, проведения переговоров и установления деловых контактов.-0-