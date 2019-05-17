Минсвязи выпускает в обращение памятный спецштемпель к Году образования Беларуси в Китае

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 23 мая для проведения специального памятного гашения, посвященного Году образования Беларуси в Китае, сообщили БЕЛТА на РУП "Белпочта".
Цвет мастики - красный. Дизайн спецштемпеля разработала Елена Медведь.
Гашение состоится в отделении почтовой связи №1 Минска.
Решением белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству 2019 год объявлен Годом образования Беларуси в Китае. Он направлен на налаживание прямых контактов между университетами двух стран, дальнейшее развитие сотрудничества в области образования и научных исследований, создание центров изучения Беларуси и введение специальности "белорусский язык" в высших учебных заведениях Китая. Кроме того, Год образования Беларуси в Китае призван способствовать укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между двумя народами.
К этому событию РУП "Белпочта" подготовило художественный маркированный конверт с литерной маркой "Н". Номинал марки "Н" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно. Дизайн конверта также принадлежит Елене Медведь. Тираж - 50 тыс.
Проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством образования и Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень".-0-
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