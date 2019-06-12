Минсвязи выпустило памятный спецштемпель к II Европейским играм

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться с 21 по 30 июня для проведения специального памятного гашения, посвященного II Европейским играм, сообщили БЕЛТА на РУП "Белпочты".

Цвет мастики - красный. Дизайн спецштемпеля разработала Марина Витковская.

Гашение состоится на Главпочтамте в Минске. Проект подготовлен при содействии фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

С 21 по 30 июня Минск станет столицей II Европейских игр - крупнейшего мультиспортивного события в истории современной Беларуси. Грандиозные шоу - церемонии открытия и закрытия игр - состоятся на стадионе "Динамо".-0-