Минсвязи выпустит конверт с маркой "Лида - культурная столица Беларуси"

18 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 19 февраля выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой "Лида - культурная столица Беларуси 2020 года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

На конверте изображены костел Воздвижения Святого Креста, церковь в честь Всех Святых, Лидский замок, памятник Гедимину, герб Лиды. На марке - въездной знак. Художник конверта и спецштемпеля - Татьяна Дольская, дизайн разработала Елена Медведь. Тираж конверта составит 20 тыс.

Номинал марки А соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Специальное памятное гашение пройдет 21 февраля в отделении почтовой связи №11 Лиды.

Лида - культурный и промышленный центр страны, второй по величине город Гродненской области. Датой основания считается 1323 год. Визитной карточкой является Лидский замок, памятник оборонительного зодчества XIV века. В 2020 году город объявлен культурной столицей Беларуси.-0-