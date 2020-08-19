Минсвязи выпустит конверт с оригинальной маркой "День белорусской письменности в Белыничах"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 20 августа выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой "День белорусской письменности в Белыничах", сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Тираж составит 20 тыс. Художник марки, конверта и спецштемпеля - Татьяна Дольская. Дизайн Марины Юрчик. Проект подготовлен в сотрудничестве с Могилевским областным исполнительным комитетом.

Иллюстрация Минсвязи

Специальное памятное гашение будет проходить 6 сентября в отделении почтовой связи №1 Белыничей Могилевской области.

День белорусской письменности проводится ежегодно в первое воскресенье сентября. В этом году праздничные мероприятия пройдут в Белыничах. Столицами праздника ранее становились такие исторически значимые культурные центры страны, как Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним.-0-