Минсвязи выпустит новогодние и рождественские почтовые марки

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 27 октября выпустит в обращение почтовые марки "С Рождеством Христовым!" и "С Новым годом", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Тираж марок составит по 30 тыс., они печатались в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т. Непогодина.

Номинал рождественской марки ''А'' соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси. Номинал новогодней марки ''M'' соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки приоритетной.

В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-