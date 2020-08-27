Минсвязи выпустит новые марки серии "Машиностроение Беларуси"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 2 сентября выпустит в обращение девять почтовых марок серии "Машиностроение Беларуси", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

Это продолжение уже начатой ранее серии. Проект подготовлен в сотрудничестве с ОАО "Минский завод колесных тягачей". Размер марок 40х28 мм. На них изображены тактические и бронеавтомобили, тягачи и шасси МЗКТ. Тираж марок - по 30 тыс. экземпляров. Также марки печатались в малом листе (тираж - 10 тыс.).

Над почтовыми марками работала художник Елена Танкевич, дизайн - Евгении Бедоник.

В день выпуска марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) будет проходить специальное гашение на конверте "Первый день".-0-