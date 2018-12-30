Минсвязи выпустит почтовую марку к 100-летию БССР

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 2 января выпустит в обращение почтовую марку "100 лет БССР", сообщили БЕЛТА в министерстве.

Тираж марки составит 60 тыс., она печаталась в РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина". Дизайн марки, спецштемпеля и конверта "Первый день" Елены Медведь. Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи № 1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

1 января 2019 года исполняется 100 лет с момента провозглашения Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР).-0-