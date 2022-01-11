Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку к 30-летию дипотношений Беларуси и Китая

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 12 января выпускает в обращение почтовую марку "30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства

Проект подготовлен в сотрудничестве с Министерством иностранных дел. Дизайн марки - Елены Медведь. Дизайн спецштемпеля и конверта "Первый день" - Светланы Цырулик. В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

В Минсвязи напомнили, что дипломатические отношения между Беларусью и Китаем установлены 20 января 1992 года. "Развитие отношений с Китаем - приоритетное направление внешней политики Беларуси. Страны регулярно обмениваются визитами на высшем и высоком уровнях, ведут активный межпарламентский диалог, осуществляют сотрудничество по линии Отдел международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая - Администрация Президента Республики Беларусь, организуют функционирование Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, динамично развивают межведомственные и межрегиональные контакты. Страны успешно сотрудничают в международных организациях, оказывая взаимную поддержку по принципиальным вопросам", - отметили в министерстве.-0-