Минтранс обновил положение о времени работы и отдыха водителей

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобильного транспорта утверждено в новой редакции. Соответствующее решение закреплено в постановлении Министерства транспорта и коммуникаций, официально опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Утвержденные правила распространяются на водителей, выполняющих автомобильные перевозки внутри страны, за исключением перевозок официальных делегаций и воинских перевозок.

В частности, по новым правилам нанимателям по согласованию с профсоюзом (при его наличии) разрешено устанавливать продолжительность времени перед началом и после окончания работы (для получения, оформления, сдачи транспортных и проездных документов, оборудования, денег, осмотра, проверки технического, санитарного состояния и комплектности, заправки автомобиля и др.). Появилась возможность для нанимателя устанавливать время проведения предрейсового медобследования.

Ранее подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в организацию составляло 20 минут, для проведения предрейсового медосмотра отводилось 5 минут.

Продолжительность рабочего дня (смены) водителя может быть увеличена нанимателем до 12 часов по согласованию с профсоюзом (при его наличии). Это возможно при выполнении городских и пригородных перевозок в регулярном сообщении, междугородной перевозки, когда водителю необходимо дать возможность доехать до соответствующего места отдыха, перевозок для собственных нужд. При этом не допускается устанавливать продолжительность рабочего дня (смены) водителя 12 часов более двух дней подряд. Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя.-0-