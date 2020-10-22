Минтранс рассказал о приоритетах развития транспортного комплекса на 2021-2025 годы

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О приоритетах госпрограммы развития транспортного комплекса на 2021-2025 годы рассказал сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста и дорожника, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В госпрограмме на 2021-2025 годы мы большое внимание будем уделять безопасности дорожного движения. Для Беларуси основной приоритет - создание комфортных и безопасных автомобильных дорог", - сказал Сергей Леончик.

В частности он отметил, что на сегодня достигнуто низкое количество погибших на дорогах (56 человек на 1 млн жителей). "Это очень хороший показатель по отношению к нашим странам-соседям. Однако мы не остановимся на этом и будем стремиться к нулевой смертности на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов", - подчеркнул начальник управления.

По его словам, сейчас реализуется концепция по безопасности дорожного движения. "У нас наняты консультанты, которые будут помогать разрабатывать стратегию безопасности дорожного движения. Также у нас будут созданы независимые институты аудиторов дорожной безопасности. Будет проведена оценка каждой дороги, начиная с магистральных, по международной системе IRAP (так называемой системе звездности). Мы определим, какие дороги у нас наиболее надежны, какие требуют дополнительных усилий", - пояснил Сергей Леончик.

Представитель Минтранса рассказал, что в следующую пятилетку будет продолжена реконструкция автодороги Р53 Слобода - Новосады, М3 Минск - Витебск, Р23 Минск - Микашевичи. Кроме того, большое внимание будет уделено мостам, так как именно от их состояния зависит проезжаемость маршрута в целом. Также планируется возвести обходы Витебска, Могилева, Полоцка.-0-