Минтранс с 25 марта вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций постановлением №10 от 6 марта 2019 года вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Документом определен перечень республиканских автомобильных дорог, на которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 25 апреля. На дорогах (и их участках), которые вошли в этот перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 т.
В летний период (с 23 мая по 31 августа) на автодорогах республиканского значения с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов максимальная нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т.
Постановлением также утвержден перечень транспортных средств, на которые не распространяется действие временных ограничений, установленных на летний период.-0-
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