Минтруда и ЮНФПА реализуют проект международной техпомощи в сфере демографической статистики

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты с ЮНФПА реализуют проект международной технической помощи "Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития", сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Проект направлен на укрепление национального потенциала в области демографического образования и исследований, мониторинга действующих и разработки стратегических документов и программ в области народонаселения и демографической безопасности. Он является логическим продолжением проекта "Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь" (2015-2017 годы), который также реализован Минтруда и соцзащиты в сотрудничестве с ЮНФПА при поддержке Российской Федерации.

В этот раз правительство России снова выступает основным донором проекта, а сумма финансирования равна $972 590. Проект будет способствовать углублению партнерских связей между госорганами, научными организациями и экспертами в Беларуси, России и других странах.

"Главная цель - сделать так, чтобы при разработке и реализации государственной демографической политики госорганы, научные институты, образовательные учреждения более эффективно и качественно использовали официальную статистику и данные демографических исследований. И одно из центральных мероприятий - проведение второй волны обследования "Поколения и гендер". Его результаты будут использованы в том числе для разработки и реализации стратегических и программных документов. Первое исследование состоялось в 2017 году. Вторая волна будет проводиться с использованием международной экспертизы, на основе рекомендованного вопросника и правил расчета выборки, разработанных специально. Одновременно будет учтен опыт работы по анализу данных, полученный во время первой волны исследования", - рассказали в Минтруда.

Партнеры проекта в Беларуси - Министерство здравоохранения, Национальный статистический комитет, Научно-исследовательский институт труда и Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты, Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики, Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, Белорусский государственный университет, Центр социологических и политических исследований БГУ. Партнеры в Российской Федерации - Федеральная служба государственной статистики, Межгосударственный статистический комитет Содружества независимых государств, Московский государственный университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.-0-