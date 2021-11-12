Минтруда: МЗП и установленные от базовой величины доходы за октябрь индексируются

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За октябрь 2021 года в Беларуси индексируются денежные доходы населения, установленные от базовой величины, а также минимальная заработная плата, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, индексация доходов производится в связи с инфляцией, вызываемой ростом цен на потребительские товары и услуги. Она представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Индексация производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за октябрь к августу текущего года (месяцу пересмотра базовой ставки и бюджета прожиточного минимума) не превысил пятипроцентного порога и составил 102,2%. Поэтому денежные доходы, установленные от данных социальных нормативов, индексации за октябрь не подлежат.

При этом денежные доходы, установленные от базовой величины, за октябрь 2021 года индексируются на такой же процент, как и за сентябрь - 6,3 %. Норматив индексации за октябрь составляет Br288,01. Если размер денежных доходов выше указанного норматива, сумма индексации составит Br18,14, если ниже - 6,3% от фактического их значения.

Аналогичен порядок индексации минимальной заработной платы (МЗП) - за октябрь она индексируется на такой же процент, как и за сентябрь 2021 года - на 6,3%, и по нормативу, действующему на момент индексации. То есть размер минимальной заработной платы за октябрь - Br418,14. Часовая минимальная зарплата изменяется нанимателем при изменении размера месячной МЗП, в том числе в связи с индексацией.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-