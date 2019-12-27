Минтруда напоминает о заявительном принципе доплат к пенсиям докторов наук с 1 января

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты еще раз акцентирует внимание докторов наук, имеющих ученое звание профессора, на том, что для назначения им ежемесячных доплат с 1 января 2020 года необходимо заявить о таком праве в территориальные пенсионные органы, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с указом Президента от 18 октября 2019 года №386 "О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда" с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста, имеющих одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора.

Размер доплаты с января составляет Br370 (двукратный размер базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров для оплаты труда работников бюджетных организаций).

"За установлением доплаты лицу, имеющему на нее право, следует обращаться в пенсионный орган по месту жительства с заявлением, трудовой книжкой и документами, подтверждающими присуждение ученой степени и присвоение ученого звания. Доплата устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в пенсионный орган. Выплата доплаты осуществляется вместе с пенсией", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

На сайте ведомства http://mintrud.gov.by можно ознакомиться с подробным комментарием к указу в части ежемесячной доплаты.-0-