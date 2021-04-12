Минтруда напомнило о мерах безопасности при проведении субботника

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты обратило внимание участников республиканского субботника 17 апреля на меры безопасности при проведении мероприятий, сообщает БЕЛТА.

Республиканский субботник традиционно будет проходить как на рабочих местах, так и в формате благоустройства и наведения порядка на объектах и территориях населенных пунктов, в том числе мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

При этом наниматель обязан обеспечить в полном объеме выполнение своих обязанностей, предусмотренных законом "Об охране труда" и другими нормативными правовыми актами, включая технические НПА по охране труда.

"Если во время субботника работник будет трудиться на своем рабочем месте, здоровые и безопасные условия труда должны обеспечиваться в обычном режиме, - отметили в Минтруда. - Если же работник привлекается к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по профессии рабочего либо должности служащего, например, участвует в благоустройстве и приведении в надлежащее состояние объектов и территорий, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ, должны соблюдаться некоторые требования".

Так, обязательно должен быть проведен предварительный целевой инструктаж по охране труда по выполняемому виду работ. При выполнении работ по благоустройству населенных пунктов инструктаж проводится непосредственным руководителем работ нанимателя, на территории другой организации - непосредственным руководителем работ или специалистом организации, на территории которой будут проводиться мероприятия.

Для безопасного субботника должны выполняться положения Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины"; не допускаться к работам повышенной опасности люди без соответствующей подготовки; должны предоставляться весь необходимый инструмент и инвентарь, средства индивидуальной защиты (плюс при работе на проезжей части - сигнальные жилеты, на строительном объекте - защитные каски). Напомнили в Минтруда и о нормах подъема и перемещения тяжестей вручную женщинами, участвующими в субботнике, а также о мерах безопасности при использовании в работах крупной техники.

Также нельзя, чтобы в мероприятиях участвовали люди с плохим самочувствием и в болезненном состоянии (в том числе нужно учитывать рекомендации Минздрава в связи с эпидобстановкой). Для этого необходимо провести опрос работников о состоянии их здоровья при проведении целевого инструктажа.-0-