Минтруда об изменениях в оплате труда руководителей организаций: это стимул к прибыльной работе

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 26 октября 2021 года №612 изменяется порядок начисления и выплаты премий, бонусов и вознаграждений руководителям организаций, а также годового бонуса. О том, кто и в каких случаях теперь будет получать указанные бонусы, БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 ноября текущего года изменено применение отдельных оснований, а также введено дополнительное основание, при наличии которых руководителям организаций независимо от формы собственности (за исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций), не начисляются премии, бонусы и вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей (подпункт 1.1 пункта 1 постановления № 612).

Дополнительное основание - задолженность по оплате потребленных с начала отчетного года услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации).

Изменения по применению отдельных действующих оснований - рост убытка от реализации продукции, товаров (работ, услуг). Этот показатель будет оцениваться в зависимости от периода начисления соответствующей стимулирующей выплаты (месяц, квартал и иной период). При этом введен альтернативный показатель - рост чистого убытка. Конкретный показатель должен быть установлен собственником имущества или органом, заключившим контракт.

Еще одно изменение, влекущее неначисление премий и бонусов, - задолженность по оплате за потребленные сначала отчетного года природный газ, электрическую и тепловую энергию. Указанная задолженность будет определяться на последнюю дату отчетного периода или в установленных законодательством случаях - на дату, относящуюся к периоду, следующему за отчетным, а также по договорам с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ПАО "Газпром".

"Одновременно постановлением №612 предусмотрено, что при обеспечении в организации на 31 декабря отчетного года полной оплаты потребленных с начала отчетного года природного газа, электрической и тепловой энергии, услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) руководителю выплачивается 50% от не начисленных и не выплаченных в течение отчетного года по указанным основаниям сумм премий, бонусов и вознаграждений", - добавили в Минтруда.

Обозначенные изменения направлены на стимулирование труда руководителей по обеспечению прибыльной работы организаций, а также полной оплаты договорных обязательств за потребленные энергоресурсы и основные виды жилищно-коммунальных услуг.

С 1 января 2022 года изменяется расчет годового бонуса руководителям госорганизаций и организаций, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более половины (подпункт 1.2 пункта 1 постановления № 612). Годовой бонус будет исчисляться пропорционально количеству выполненных прогнозных показателей. Обычно он устанавливается в размере до 10% прироста чистой прибыли организации, полученной по итогам отчетного года по сравнению с предыдущим годом, но не более 12 окладов включительно.

Условия трудовых договоров руководителей организаций должны быть приведены в соответствие с постановлением №612 (часть четвертая ст.19 Трудового кодекса).

Новый порядок начисления и выплаты премий, бонусов и вознаграждений руководителям организаций будет применяться при начислении этих выплат, начиная с 1 ноября 2021 года. Изменения по годовому бонусу вступают в силу с 1 января 2022 года.-0-