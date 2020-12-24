Минтруда организовало новогодние праздники в детских домах-интернатах

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, 22 декабря новогодний праздник организовали в Ивенецком доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями физического развития. А на следующий день утренники и подарки радовали ребят в Городищенском и Речицком домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

"Праздничные мероприятия пройдут во всех домах-интернатах. Конечно, с подарками. А для создания комфортной и уютной атмосферы министерством в учреждения переданы необходимые товары и оборудование", - рассказали в ведомстве.

От имени работников системы и от себя лично ребят поздравила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич: "Наступает самый долгожданный и веселый праздник. Несмотря на происки злого волшебника коронавируса, новый год уже на пороге: разносится запах ели, блестит пушистая мишура, сверкают разноцветные гирлянды. А Дед Мороз уже в пути, спешит исполнить пожелания ребят и вручить им подарки, в том числе и приготовленные нами. Пусть он исполнит все ваши сокровенные желания, пусть с каждым из вас в наступающем году произойдет то самое чудо, о котором вы мечтаете".-0-