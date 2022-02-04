Минтруда: основная задача в области пенсионного обеспечения - поддержание реальных размеров выплат

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержание реальных размеров пенсий - основная задача в области пенсионного обеспечения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Каждый четвертый житель республики (около 26% населения) - пенсионер. Основной задачей в области пенсионного обеспечения является поддержание реальных размеров пенсий. Для этого c 1 сентября 2021 года повышены трудовые пенсии на 7%. Соразмерно росту бюджета прожиточного минимума четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре 2021 года) индексировались социальные пенсии, надбавки, доплаты к пенсиям.

Средний размер пенсии по возрасту (неработающего пенсионера) в 2021 году составил Br522,93 рубля. Темп роста к 2020 году - 110,3%, реальный с учетом инфляции - 100,7%. На выплату пенсий в 2021 году направлено порядка Br15 млрд, что составляет около 9% ВВП (что сопоставимо с показателем в развитых странах).

В Минтруда подчеркнули: в 2022 году сохраняется задача обеспечения роста размеров пенсий выше уровня инфляции. С 1 марта 2022 года в соответствии с указом Президента Беларуси от 31 января 2022 г. №24 "О повышении пенсий" трудовые пенсии (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) будут повышены на 7%.

"В результате повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера, включающий надбавки и доплаты, увеличится на 6,3% и в марте составит Br580. На это повышение пенсий будет направлено Br757 млн до конца года. В целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано около Br16,1 млрд", - рассказали в пресс-службе.-0-