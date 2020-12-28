Минтруда планирует расширить сеть соццентров для оказания услуг семьям с детьми

28 декабря, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты Беларуси с 2021 года расширит меры поддержки семей с детьми. Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с семьями из Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"В семейной политике мы ориентируемся на предоставление социальных услуг. У нас в двух городах работают социальные центры по оказанию услуг семьям с детьми. Задача следующей пятилетки, чтобы они создавались и развивались в каждом областном центре. Также нужно развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. Привлекать в эту сферу не только государство, но и частный бизнес, который сможет предоставлять услуги за адекватную, доступную цену", - сказала Ирина Костевич.

Она обратила внимание, что в следующем году Минтруда расширит перечень бесплатных социальных услуг для семей с детьми-инвалидами. Решен вопрос по дополнительной выплате многодетным семьям адресной социальной помощи в связи со снижением дохода при рождении ребенка. "С сентября этого года повышен критерий нуждаемости для ежемесячного социального пособия со 100% до 115% БПМ. Может быть, не с 2021 года, а с 2022-го распространим меру и на семьи, которые воспитывают двоих детей. Потому что здесь тоже есть проблема", - пояснила министр. Она добавила, что с Министерством образования планируется проработать возможность освобождения от платы за обучение одного из родителей при рождении ребенка в студенческой семье.

Ирина Костевич коснулась вопроса формирования у нанимателей дружелюбного отношения к работникам, у которых есть семейные обязанности. "Нам нужно переориентировать работодателя. Чтобы он понимал, что работник с семейными обязанностями - особый, дисциплинированный, ответственный, ценный кадр. В пятилетке развернем концепцию дружественную родителям. Будем нацеливать работодателей разрабатывать пакеты, направленные на поддержку семейных работников", - добавила она.

На встрече с министром труда жители Барановичей и района интересовались перспективами досрочного использования семейного капитала, возможностями дифференцированной оплаты отпуска по уходу за ребенком, предоставления льгот на транспортный налог, а также повышения престижа многодетной семьи.-0-

Фото Вадима Якубёнка