Минтруда: почти 100 тыс. семей получат единовременную матпомощь к школе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии 2021/2022 учебного года во всех регионах республики проводятся мероприятия по оказанию помощи в подготовке детей к школе - через предоставление единовременной материальной помощи, государственной адресной социальной помощи, посредством благотворительных акций, а также по месту работы родителей. Подробности БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Единовременная материальная помощь предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей независимо от дохода семьи.

Максимальный размер выплат на каждого ребенка-школьника достигает 30% БПМ, действующего в июле этого года (Br81,9). Сумму помощи определяют местные Советы депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона.

За получением этой выплаты надо обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (пребывания) одного из родителей ребенка. А в Минске - по месту учебы ребенка.

"В этом году планируется оказать единовременную материальную помощь почти 100 тыс. семей на 205,7 тыс. детей. Общая сумма выплат составит более Br14 млн", - привели цифры в Минтруда и соцзащиты.

Государственная адресная социальная помощь (ГАСП) положена малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе многодетным).

Она может предоставляться в виде: единовременного пособия на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, ежемесячного социального пособия. Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

Обращаться за ГАСП следует в службу "одно окно" или орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.

Также может быть оказана помощь по месту работы родителей, воспитывающих детей школьного возраста.

Такая поддержка, как правило, оговорена коллективными договорами, иными локальными актами. Кроме того, ее предоставляют за счет средств профсоюзных организаций.

Дополнительная помощь оказывается в рамках благотворительных акций.

В июле-августе по всей стране проходят благотворительные акции, ярмарки "Школьный ранец", "Собери ребенка в школу", "В школу с улыбкой", "Портфель первоклассника" и др., организованные территориальными центрами социального обслуживания населения, благотворительными фондами и общественными объединениями.

В 2020 году единовременную материальную помощь получили 101,5 тыс. многодетных семей, где воспитываются 199,8 тыс. детей, на сумму Br11,2 млн. ГАСП предоставлена 4,9 тыс. малообеспеченным семьям (в том числе многодетным) на 11,7 тыс. детей на сумму Br2,4 млн. А всего различного вида помощь на подготовку детей к новому учебному году оказана на сумму Br20,3 млн.-0-