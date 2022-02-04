Минтруда рассказало, как в 2021 году развивалось законодательство о труде

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты подвело итоги работы по развитию в 2021 году законодательства о труде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проводимой нормотворческой работы по укреплению национальной безопасности внесены изменения и дополнения в Трудовой кодекс, направленные на укрепление трудовой и исполнительской дисциплины. В том числе расширен перечень оснований увольнения работников, нарушающих трудовую дисциплину, а также создающих другим работникам препятствия для выполнения их трудовых обязанностей.

Для улучшения подбора кадров принят декрет №6, которым установлена обязанность для государственных организаций запрашивать характеристику с предыдущего места работы при трудоустройстве работника, а также сведения из банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности.

"В 2021 году большое внимание уделено совершенствованию трудовых отношений с учетом современных тенденций на рынке труда. Подготовлен проект закона по изменению норм Трудового кодекса, который в сентябре внесен в правительство. Среди новаций - совершенствование регулирования дистанционной работы, освобождение работника от работы для прохождения диспансеризации, более гибкий подход к использованию свободного дня в неделю многодетными родителями и возможность замены выдачи работнику молока денежной компенсацией", - рассказали в пресс-службе.

В Трудовом кодексе предложены более гибкие подходы при использовании права на оплачиваемый свободный день в неделю родителями, воспитывающими троих и более детей в возрасте до 16 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Предусматривается возможность по заявлению работника и по согласованию с нанимателем вместо одного свободного дня в неделю устанавливать работнику сокращенную продолжительность работы (смены) на один час с сохранением заработной платы.

"Предлагаются новые подходы к регулированию дистанционной работы. Трудовой кодекс дополняется нормами, которыми предусматривается, что дистанционная работа сможет иметь не только постоянный характер, но и временный (не более шести месяцев в календарном году), а также осуществляться путем чередования работы дистанционно и на рабочем месте в организации (комбинированная работа)", - пояснили в ведомстве.

Предусматривается право работника на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту работы. Количество свободных от работы дней будет определяться в зависимости от возраста работника.

Устанавливается право работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по его заявлению, получать вместо молока или равноценных пищевых продуктов денежную компенсацию.-0-