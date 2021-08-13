Минтруда рассказало о последствиях зарплат в конвертах для граждан

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник контрольно-ревизионного отдела Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Лилия Романчук рассказала, какие последствия от неуплаты налогов из-за получения зарплаты в конвертах наступают для работника, сообщает БЕЛТА.Эксперт напомнила, что за неуплату страховых взносов, если сумма не крупных размеров, предусмотрена административная ответственность. Штраф (от 2 до 20 базовых величин) будет выписан должностному лицу либо индивидуальному предпринимателю, у которого есть наемные лица.Говоря о последствиях для простых граждан, начальник отдела в качестве примера привела три случая. "Первый - когда человек приступает к выполнению работы без заключения трудового договора и выплата заработной платы производится только в конвертах без уплаты обязательных страховых взносов. В этом случае у работника отсутствует право на получение выплат по листкам нетрудоспособности. Следовательно, если человек заболеет, он будет болеть за счет собственных средств, он не защищен социально на предприятии, больничный выплачиваться ему не будет. Также в этот период у него не формируется ни трудовой, ни страховой стаж. То есть при назначении пенсии этот период у него выпадет полностью", - пояснила Лилия Романчук.Второй случай - когда работнику официально платят, например, Br400-500, а остальная заработная плата выдается в конверте. По словам начальника отдела, в такой ситуации работник получит больничный лист, рассчитанный только из официальной части заработной платы. "Из нее он получит себе только пособие. Иногда оно бывает несоизмеримо мало. Этот период будет рассчитан ему исходя из минимальной пенсии", - добавила она."Но иногда предприятие поступает еще хитрее и предоставляет работнику минимальные гарантии, официально оформив его, например, на 0,5 ставки. Надо понимать, что за этот период и больничный будет ему рассчитан из той суммы, на которой у него была официальная заработная плата. Трудовой стаж будет исчисляться, но пенсия будет рассчитываться со страхового стажа. Сумма становится вдвое меньше", - рассказала Лилия Романчук.Она добавила, что если человек отработает два года по такой схеме, то ему в страховой стаж включится только год, потому что будет браться поправочный коэффициент, а значит, учтется не 24 месяца работы, а 12. "То есть у человека выпадет сумма и для пенсии. Поэтому работник в таком случае не только не защищен на сегодняшний момент, но и лишает себя гарантий в будущем при назначении пенсии", - пояснила эксперт.-0-