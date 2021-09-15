Минтруда расскажет о своих организациях через отраслевую эстафету

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты запускает отраслевую эстафету "Единство в наших сердцах", чтобы рассказать о деятельности организаций ведомства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтруда.

Работники социальной сферы первыми протягивают руку помощи тем, кто в различных обстоятельствах не может о себе позаботиться: инвалидам, детям, пожилым людям. В День народного единства, 17 сентября, Минтруда и соцзащиты запускает отраслевую эстафету, чтобы рассказать об особенностях работы социальных учреждений, реализуемых в них проектах, обменяться новациями с коллегами. По замыслу, это послужит улучшению качества соцобслуживания, а главное - качества жизни людей.

Посетители социальных учреждений расскажут об услугах, которые они получают в территориальных центрах, о жизни в домах-интернатах. С этой целью учреждения социального обслуживания создадут видеоролики продолжительностью до 5 минут.

"Каждый из нас должен помнить, что все мы - часть чего-то большего и что счастье каждого из нас зависит от благополучия окружающих нас людей. Данная эстафета - напоминание о том, что одинокие сердца хрупки. Поэтому сила народа - в его единстве", - рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, объявляя о старте эстафеты.

Отраслевая эстафета "Единство в наших сердцах" пройдет с 17 сентября по 4 ноября. Первыми о своем опыте расскажут организации Витебской области.

Видеоролики будут доступны к просмотру на сайтах и в аккаунтах Министерства труда и социальной защиты, комитетов по труду, занятости и социальной защите в соцсетях, в подведомственных организациях.-0-