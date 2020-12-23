Минтруда разъяснило изменения в оплате труда бюджетников в новом году

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты прокомментировало отдельные изменения в указ Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", сообщает БЕЛТА.

Изменения внесены указом от 22 декабря 2020 года №482. Прежде всего увеличивается размер средств, направляемых на премирование. "С 1 июля 2021 года предусматривается увеличение размера средств, направляемых на премирование, с 5% до 20% в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований на оплату труда. Эта мера позволит увеличить долю премирования в объеме стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций", - пояснили в Минтруда.

Также увеличивается размер единовременной выплаты на оздоровление - как мера дополнительной социальной поддержки работников. "При уходе в отпуск с 1 января 2022 года произойдет увеличение размера единовременной выплаты на оздоровление с 0,5 до 1 оклада в год. Одновременно предусматриваются технические правки по приведению указа №27 в соответствие с нормами Трудового кодекса", - добавили в Минтруда.

К слову, в текущем году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране. Так, за январь - ноябрь темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 119,2% (по стране - 113,8%), реальный темп роста - 113,1% (по стране - 108%). "Соотношение зарплаты бюджетников с нарастающим итогом к средней зарплате по стране на протяжении практически всего 2020 года находится на уровне 80%", - отметили в ведомстве.

Напомнило Минтруда и о том, что с 1 января 2021 года базовая ставка установлена в размере Br195 (темп роста к 2020 году - 105,4%), при этом в дальнейшем в течение года планируется произвести повторное повышение этого норматива с учетом поступления дополнительных доходов в бюджет. Минимальная заработная плата увеличится до Br400 (к 2020 году - 106,7%).-0-