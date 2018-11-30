Минтруда разъяснило, как гражданину проверить свое нахождение в базе не занятых в экономике

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане смогут проверить свое нахождение в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с помощью специальной электронной услуги, которая введена в Беларуси. Предоставление таких сведений доступно с 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Поскольку речь идет о персональных данных, воспользоваться услугой каждый человек может только в отношении себя лично. Для этого сначала необходимо получить электронную цифровую подпись (платная услуга) или уникальный идентификатор: логин и пароль (выдается бесплатно).

В первом случае обращаться надо в республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК (подробная информация по ссылке https://nces.by/pki/ ) и пройти регистрацию на Едином портале электронных услуг согласно инструкции. Подробную информацию можно найти на сайте Национального центра электронных услуг ( https://nces.by/pki/ruc/order/initial-registration-private-person/ )

За уникальным идентификатором надо с паспортом обратиться в службу "Одно окно". На основании заявления формируется личный электронный кабинет гражданина и выдается уникальный идентификатор (логин и пароль). Либо обратиться в отдел продаж и обслуживания клиентов Национального центра электронных услуг (Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200). Подробная информация по получению уникального идентификатора представлена по ссылке https://nces.by/nces-ptistupil-k-vydache-unikalnogo-identifikatora/ .

Следующий шаг - авторизация на портале, то есть вход в личный кабинет. Осуществляется она согласно способу регистрации: с использованием уникального идентификатора либо средств электронной цифровой подписи. После входа в личный кабинет остается только выбрать услугу 3.33.03 "Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике" и получить ответ о своем нахождении или ненахождении в базе.

В Минтруда добавили, что помимо указанных вариантов можно обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации. Достаточно будет просто телефонного звонка или письменного обращения, включая электронное. При этом для идентификации гражданина необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.-0-