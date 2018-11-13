Минтруда разъяснило механизм совершенствования Национальной системы квалификаций

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование Национальной системы квалификаций (НСК) направлено на решение трех важных задач: создания механизма для обеспечения баланса подготовки кадров и спроса на конкретные квалификации, оперативного обновления Национальной рамки квалификаций, признания неформального образования. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Необходимость совершенствования НСК объясняется тем, что обучение традиционными методами сильно отстает от реальных потребностей экономики. Нанимателям зачастую приходится доучивать специалиста на рабочем месте. Поэтому необходимо создать условия не только для полной, но и эффективной занятости, для чего важно приблизить сферу обучения к рынку труда.

"Мы изучили мировой опыт. И начали с 2014 года реализовывать пилотный проект, для которого были определены два сектора экономики - IT и управления. Отработали новые элементы Национальной системы квалификаций, такие как секторальные советы и профессиональные стандарты. В 2016 году на уровне нормативных правовых актов было закреплено понятие "профессиональный стандарт", - рассказал Андрей Лобович.

Главным итогом стало утверждение постановлением Совета Министров №764 от 24 октября 2018 года стратегии совершенствования НСК. По сути, это первый системный документ, определяющий политику государства, направленную на соответствие между потребностью экономики в кадрах, количественными и качественными показателями их подготовки.

Мероприятия будут реализовываться в два этапа: 2018-2020 годы - формирование законодательной базы и проведение организационной работы по внедрению новых элементов НСК; 2021-2025 годы - внедрение новых элементов НСК в сферах труда и образования.

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