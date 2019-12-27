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Общество
27 декабря 2019, 16:57

Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда

Фото из архива
Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон №274-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране труда" принят 18 декабря и вступает в силу с 28 июня 2020 года. Подробно внесенные новшества корреспонденту БЕЛТА прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты.

"Отличительная черта нашей политики в области охраны труда - активное влияние государства на эти процессы через доступные ему механизмы и процедуры. Это, прежде всего, разработка и принятие законодательства, которое устанавливает обязательные требования и гарантии, определяет компетенцию в области охраны труда всех заинтересованных сторон. Основным нормативным документом здесь является закон "Об охране труда", который был принят в 2008 году, в 2013 году изложен в новой редакции, - отметили в Минтруда. - Вместе с тем постепенно формировалась необходимость дальнейшего совершенствования закона. Его нормы приведены в соответствие с принятыми в республике законодательными актами, прежде всего с указом Президента от 16 октября 2017 года №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", законом "О нормативных правовых актах". Кроме того, в закон об охране труда внесены изменения с учетом правоприменительной практики".

Что изменилось для республиканских органов госуправления и власти на местах

Законом установлены обязанности органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов разрабатывать и обеспечивать функционирование отраслевых и территориальных систем управления охраной труда. В настоящее время ст.17 закона "Об охране труда" возлагает эти обязанности на нанимателя. Поддерживаемая им система должна помогать выявлять опасности, оценивать профессиональные риски, определять меры управления ими и анализировать эффект принятых мер. Также наниматели должны обеспечивать разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

"Практика показывает, что разработку и внедрение систем управления охраной труда целесообразно осуществлять не только на уровне организации, но и на уровне отраслей и территорий. Такие системы позволяют скоординировать взаимодействие по вопросам охраны труда вышестоящего органа с подчиненными организациями", - подчеркнули в Минтруда.

С учетом отмены указом №376 института ведомственного контроля новым законом на республиканские органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные органы возложена еще одна функция - управление деятельностью подчиненных организаций по вопросам охраны труда. Выполнять ее они будут, реализуя полномочия собственника с анализом эффективности работы подчиненных организаций и выработкой предложений по ее повышению.

Новое для нанимателей

Законом закрепляется сложившаяся практика, согласно которой при проведении работ, эксплуатации оборудования наниматель назначает ответственных за организацию и безопасное производство работ. Так, обязанности нанимателя дополнены нормой, предусматривающей назначение таких должностных лиц. Они отвечают не только за организацию охраны труда, но и контролируют соблюдение работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ.

Чтобы обращения граждан и юридических лиц по вопросам охраны труда рассматривались всесторонне и объективно, но без проведения проверки, законом устанавливается обязанность нанимателя предоставлять по запросу контролирующих органов информацию, документы, ведение которых предусмотрено законодательством об охране труда, или сообщать об их отсутствии.

Третье новшество в том, что расходы по проведению медицинских осмотров работников, а также лиц, принимаемых на работу, теперь несет наниматель. В случае оплаты предварительного обязательного медицинского осмотра самим кандидатом на вакантную должность его затраты компенсируются нанимателем после приема на работу.

Для работающих

Конкретизированы действия работающего по гражданско-правовому договору в местах, предоставленных работодателем, если сотрудник реализует свое право на отказ от выполнения работы, когда есть непосредственная опасность для его жизни и здоровья. Так, при отказе по указанным основаниям работающий по гражданско-правовому договору обязан немедленно письменно сообщить работодателю о мотивах отказа.

В ст.32 закона закреплена возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве. Если работодатель отказал в проведении расследования, составлении акта о несчастном случае на производстве или есть несоответствия изложенных в таком акте обстоятельств фактическим обстоятельствам, работающий, получивший производственную травму, будет вправе обратиться в Департамент государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, его обособленные территориальные подразделения или напрямую в суд.

Закон дополнен двумя новыми статьями: 161 - "Охрана труда работников-надомников" и 162 - "Охрана труда домашних работников". В них закрепляются особенности организации охраны труда указанных категорий работников.

Новые термины и определения

Терминологический ряд пополнился новыми понятиями и их определениями (для единообразного прочтения и применения): "наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью", "работы с повышенной опасностью", "правила по охране труда", "система управления охраной труда".

"Принятие закона будет способствовать сокращению производственного травматизма, предупреждению профессиональной заболеваемости, обеспечению безопасных условий труда и социальной защищенности работающих, обеспечению конституционного права граждан на здоровые и безопасные условия труда", - заключили в Минтруда и соцзащиты.-0-

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Теги
Министерство труда и соцзащиты охрана труда
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