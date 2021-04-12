Минтруда: зарегистрированных безработных стало меньше почти на 14%

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 апреля этого года на учете в качестве безработных в Беларуси состояло 8,6 тыс. человек, что на 13,9% меньше, чем на ту же дату годом ранее. Тогда было 10 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что под безработными понимаются трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, которые зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите в целях поиска подходящего места трудоустройства, ищут его и готовы приступить к работе.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля этого года составил 0,2% и не изменился по сравнению с показателем годичной давности. При этом уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, Гомельской и Минской - 0,2%, в Минске - 0,1%.

Наниматели предлагают около 74,3 тыс. свободных рабочих мест, что на 13,2% меньше, чем годом ранее (85,6 тыс.). Традиционно высок спрос на работников по рабочим профессиям - 61,6% от общего числа вакансий. При этом в столице на 1 безработного приходится 19 вакансий, в Минской области - 13,7 вакансии, Гомельской - 8,8, Гродненской - 8,7, Могилевской - 5,7, Брестской - 5,5, Витебской - 5 вакансий на 1 безработного.

"В январе - марте этого года за содействием в трудоустройстве обратились 30 тыс. человек, из которых 16,9 тыс. поставлены на учет в качестве безработных, - добавили в Минтруда и соцзащиты. - За I квартал 20,7 тыс. человек трудоустроены на постоянную работу, 1,1 тыс. направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 6,5 тыс. участвовали в оплачиваемых общественных работах, 22 семьи безработных переселены на новое место жительства".-0-