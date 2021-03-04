Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Уточняется, что перечень актуализирован в соответствии с принятыми критериями (с учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мерах).

Так, из него с 4 марта исключаются четыре страны, ранее включенные в него: Азербайджан, Исландия, Кыргызстан, Марокко.

Вместе с тем в перечень включаются три страны, ранее исключенные из него: Финляндия, Куба, Малайзия.-0-