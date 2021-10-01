Минздрав: более 1,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Более 2188 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 1635 тыс. прошли полный курс вакцинации", - рассказали в пресс-службе.
Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области - более 201,2 тыс. человек, Витебской - более 172,1 тыс., Гомельской - более 290,6 тыс., Гродненской - более 181,6 тыс., Минской - более 189,9 тыс., Могилевской - более 185,9 тыс., в Минске - более 363,8 тыс.
Более 49,9 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.-0-