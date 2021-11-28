Минздрав: более тысячи беженцам была оказана консультативная медпомощь, лечение получили более сотни

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи беженцам из ТЛЦ на белорусско-польской границе была оказана консультативная медпомощь, лечение получили более сотни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Сейчас в больницах Гродно находятся на стационарном лечении и обследованиях 10 граждан из числа тех беженцев, которые проживают в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе. Из них семеро детей. Их состояние стабильное.

Из троих взрослых, которые госпитализированы, двое находятся в больницах уже вторую неделю. Еще один взрослый пациент был госпитализирован вчера с подозрением на пневмонию. При обследовании пневмония была исключена. Сегодня планируется на выписку.

На сегодня у всех пациентов, которым проводился тест на антиген, отрицательный результат.

"Всего за время работы лагеря консультативная медицинская помощь была оказана более тысячи беженцам, а лечение получили более 100 мигрантов", - отметили в пресс-службе.-0-