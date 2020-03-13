Минздрав: часть студентов БГУ поместят в больницы для медобследования

13 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Часть студентов БГУ поместят в больницы для медицинскогл обследования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Госпитализация и санитарная обработка помещений БГУ связана с тем, что в университете у одного из студентов (который является сыном вернувшегося из Италии гражданина, скрывшего информацию об этом) был выявлен РНК коронавируса. "Сегодня вечером и ночью часть студентов БГУ, которые могли бы иметь контакт с "положительным" студентом, будут помещены в учреждения здравоохранения для дальнейшего медицинского обследования. Это обычная противоэпидемическая практика, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения и мы будем это делать — ресурсов у системы здравоохранения на сегодняшний день вполне хватает!" - подчеркнули в пресс-службе.

"При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большая часть студентов будет отпущена домой, - добавили в Минздраве.

Медики принимают все меры для того, чтобы минимизировать очаг распространения инфекции. "Все данные о численности госпитализированных и о наличии положительных тестов будут представлены позже. На сегодняшний момент все студенты чувствуют себя удовлетворительно. Признаков заболевания ни у кого из них не выявлено", - отметили в ведомстве.

В Минздраве пояснили, что принимаемые медицинскими службами меры - традиционная работа санитарно-эпидемиологической службы страны во время любого повышения заболеваемости - будь-то корь, грипп H1N1 или любой другой вирус.-0-