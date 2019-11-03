Минздрав: экспорт медуслуг в 2019 году превысит $46 млн

3 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В 2019 году экспорт медицинских услуг превысит $46 млн. Об этом сегодня в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Беларуси Дмитрий Калистратов.

Экспорт медуслуг Беларусь наращивает ежегодно. В 2018-м экспорт медуслуг составил более $43 млн. "В 2019 году мы уже ожидаем более $46 млн заработать на этом направлении экспортной деятельности", - сказал Дмитрий Калистратов.

Чаще всего иностранцы прибегают к услугам белорусских онкологов, травматологов, ортопедов, кардиологов, стоматологов и косметологов.

"Анализ с 2010 года показывает, что ежегодно средний чек на одного иностранного пациента растет. Если в 2010 году у нас был чек около $85, то на сегодня уже более $300", - добавил Дмитрий Калистратов.-0-