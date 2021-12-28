Минздрав и профильный профсоюз подписали соглашение о сотрудничестве

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило подписали соглашение между Минздравом и БПРЗ на 2022-2024 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Документ будет являться основой для заключения коллективных договоров в организациях отрасли, надежно гарантирующей защиту как работников, так и нанимателей. В новом соглашении нашли отражение изменения действующего законодательства, Трудового кодекса, а также нормы допсоглашения к генеральному соглашению между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. Также в нем сохранены и получили дальнейшее развитие нормы, направленные на повышение жизненного уровня работников, их социальной защищенности, вопросы охраны труда и здоровья работающих, молодежи, вопросы кадрового обеспечения и социальных гарантий, обеспечения жильем, здорового образа жизни и ряд других.

Дмитрий Пиневич отметил, что самым важным пунктом в этом соглашении считает социальную защиту молодежи. "То, что активно развивает наш профсоюз в последнее время, - блок, направленный на молодежь и ее профессиональную подготовку, - это важнейший компонент нашей совместной работы. Работа должна быть направлена на формирование парадигмы самосовершенствования, защиты прав молодежи - трудовых, профессиональных, имущественных. В соглашении отмечено наше взаимодействие, и могу отметить, что оно постоянно идет. А вот блок, касающийся молодежи, более расширен, с моей точки зрения", - отметил Дмитрий Пиневич. Он добавил, что в соглашении также прописаны вопросы заработной платы, обеспечения сотрудников жильем и в целом темы профессионального роста каждого работника системы здравоохранения.

Как отметил Вячеслав Шило, последние годы доказательно продемонстрировали, что конструктивное социальное партнерство выступает важнейшим условием социально-экономического развития страны, эффективным инструментом обеспечения трудовых и социально-экономических прав и интересов работников отрасли. Он также подчеркнул, что соглашение является важным документом в работе всей отрасли и каждого учреждения здравоохранения в частности.

На сегодня в системе здравоохранения действует 7 местных отраслевых соглашений, 2 городских соглашения, 809 коллективных договоров и 18 соглашений между учреждениями образования и профсоюзными организациями студентов и учащихся, которые распространяют свое действие на более чем 327 тыс. человек. Главная задача социального партнерства в отрасли - создание оптимальных условий для творческой и стабильной работы трудовых коллективов, что является основой для совершенствования и повышения качества оказания медицинской помощи населению.-0-